中評智庫：五個大哉問 從美國看台海 （下）

台灣問題是美國智庫談及中美關係時最常提及的議題（中評社記者 余東暉攝） 中評社香港3月28日電/中評社駐美國華盛頓特派記者、中評智庫高級研究員余東暉在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《2017從美國看台海的五個大哉問 （下）》，作者認為：“台灣人民只有兩個選項：維持現狀和與大陸統一。統一是潛在選項，但有長路要走，在分歧沒有解決之前維持現狀，是台灣生存的最好方式。美國台海學界試圖尋找北京和台北都能接受的打破僵局的出路，但顯然沒人真的找到了。”文章內容如下：



四、兩岸關係冷和僵局如何打破？



2017年是蔡英文執政第二年，由於蔡政府拒絕接受“九二共識”和一個中國，兩岸官方交流中斷，兩岸關係繼續處於“冷和平”和“冷對抗”的僵局中，華府對於北京對台政策的走勢極為關注，尤其是在中共十九大之前，各種猜想眾說紛紜。



馬英九執政八年，基於“九二共識”體現的一中基礎，兩岸關係獲得空前發展，成為馬英九的主要執政遺產。馬英九2017年3月訪美時一直宣揚這點，在紐約亞洲協會與他在紐約大學的恩師孔傑榮（Jerome Cohen）對話時，馬英九提到了“九二共識”形成的過程，並強調“沒有必要宣佈台灣獨立，這不會成功”。他認為，台灣人民只有兩個選項：維持現狀和與大陸統一。統一是潛在選項，但有長路要走，在分歧沒有解決之前維持現狀，是台灣生存的最好方式。



3月7日在布魯金斯學會演講後的答問部分，中評社記者獲得首個提問機會，問馬英九對大陸國台辦主任張志軍表示“台獨之路走到盡頭就是統一”的看法。馬英九認為，張志軍是想顯示不能搞“台獨”，否則就意味著戰爭之類的意思。他表示，今天在台灣，即便是民進黨也十分謹慎，知道不能走太遠，最近民進黨想降低“公投法”門檻時突然停止不做了，因為那樣會讓台灣涉入關於“中華民國”領土主權的議題。如果有人說領土僅限於台澎金馬，那意味著台灣忘記了“中華民國憲法”規定的大陸領土，可能會是“實質台獨”，他們知道那是非常危險的。馬英九將兩岸關係現況定義為“冷對抗”。