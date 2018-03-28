唐永紅語中評：習近平涉台講話意有所指

廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅 中評社北京3月28日電（記者 張爽）廈門大學台灣研究中心副主任暨兩岸關係和平發展協同創新中心經濟平台執行長唐永紅對中評社記者表示，國家主席習近平在十三屆全國人大一次會議閉幕會上的涉台講話是他上台以來在措辭方面最重的一次。台旅法在3月16日晚上剛剛生效，習近平主席所謂“一切分裂國家的行徑和伎倆”中的“行徑和伎倆”是意有所指的，他並以空前的重話嚴正警告台灣當局及台獨勢力，大陸將使用包括武力在內的一切手段挫敗、懲罰分裂祖國的行徑和伎倆。



中華人民共和國主席習近平在十三屆全國人大一次會議閉幕會上表示，我們要堅持一個中國原則，堅持“九二共識”，推動兩岸關係和平發展，擴大兩岸經濟文化交流合作，同台灣同胞分享大陸發展的機遇，增進台灣同胞福祉，推進祖國和平統一進程。



習近平表示，維護國家主權和領土完整，實現祖國完全統一，是全體中華兒女共同願望，是中華民族根本利益所在。在這個民族大義和歷史潮流面前，一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰！中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動！中國人民和中華民族有一個共同信念，這就是：我們偉大祖國的每一寸領土都絕對不能也絕對不可能從中國分割出去！



唐永紅對中評社說，習近平涉台講話依然包含兩方面的內容和含義：一方面是在“一個中國”的政治基礎與原則下推動兩岸融合發展，推進和平統一進程。“這是大陸一貫的立場。”



“第二個方面，習近平講話在反‘台獨’這一部分的用語比以前更重。”唐永紅說，習主席講話中用的是“一切分裂祖國的行徑和伎倆都是注定要失敗的，都會受到人民的譴責和歷史的懲罰！”，後面緊接著重申了之前講過的“中國人民有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂國家的活動！”

