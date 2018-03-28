中評關注：防軍心浮動　台軍人年改一路退

反年改一年來激烈抗爭。（中評社 資料照） 中評社台北3月28日電（記者梁雅雯）軍人年改方案“行政院”最快本週提報院會通過後，送“立法院”審議，爭取7月1日與公教警一起上路。根據年金改革辦公室最新版本，除了軍人採脫離公教制度採單獨規劃設計，最低樓地板確定是3萬8990元，退休起支俸率從55％起跳，之後每增加1年加2％，最高35年年資將達到85％。目前看來，即便最終版本未盡如人意，但確實是越修越好。



軍人年改一波三折，蔡政府最初是準備比照公教標準闖關，但在八百壯士等1年多來多次激烈抗爭，蔡政府一步步後退，2月27日反年改健將退役上校繆德生在抗爭中墜樓身亡，激發另一波大抗爭，更成為這次年改修法重要轉折。



本週年改辦公室公佈最終方案時強調，此次改革所綜合歸納各項方案草案，除因取消18％優惠存款利息會使部分已退人員有退休俸減少外，其餘改革內容比現行現役軍人的規定更為優渥，希望有增加募兵誘因。也可看出蔡政府想藉由釋出對退伍軍人的善意、增加對軍人的照顧，改善眼前募不到兵，又面臨兩岸敵對升溫，大陸武統威脅的軍事壓力存在，穩定軍心之必要。



此外，這次修法更是希望避免敏感時刻再度觸怒反年改人士，引發更激烈抗爭，為年底選情增加更多變數，也讓社會觀感更差，畢竟，年金改革波及甚大，更需要有充分的溝通對話。



