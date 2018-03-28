中評社北京3月28日電／網評：中美貿易戰其實是“灰犀牛”



來源：中國網 作者：孫興傑 吉林大學公共外交學院副院長



對於貿易戰，中方不願意打，但是也不懼怕，來而不往非禮也，奉陪到底。



中美貿易關係是不是真的到了一個歷史性的拐點呢？特朗普說這是很多個備忘錄中的第一個，貿易戰看似“黑天鵝”，其實是“灰犀牛”。



貿易戰沒有贏家，這似乎是一個共識，但是貿易戰又從沒有遠離過，美國從1989年對中國進行了5次301的調查。對於貿易戰，有美國的專家和前高官認為，笑到最後的還是中國，即便如此，現在幾乎沒有什麼力量能夠阻擋特朗普的狂奔。英國著名的外交學專家哈羅德·尼科爾森就認為，通過不成熟、不慎重的宣傳而獲得令人激動的外交成功，這種誘惑可能確實很難抵擋，即使這些振奮人心的結果可能帶來投票箱上的收益，但是他們在外交方面的成績不過是曇花一現，甚至恰恰有可能成為未來各類並發症的禍端。



這樣的判斷也可以用於特朗普目前的“貿易戰”的激情，未來的結果如何，難以預料，但是分析特朗普貿易戰的根源還是非常有必要的。



客觀來說，這場貿易戰算是遲來的。為什麼這麼說呢？特朗普競選的時候就已經提出了中美貿易逆差的問題，勝選之後的人事安排中也是選擇了萊特希澤、納瓦羅這些貿易戰的高手到了關鍵的崗位。萊特希澤是里根政府時期的貿易高官，讓日本在那個時候吃盡了苦頭，納瓦羅寫了很多非常聳人聽聞的書，其中就有一本《致命中國》。



這兩個人在過去一年時間裡基本被“雪藏”，但過去的七個月中，萊特希澤忙著進行301條款的調查，這次備忘錄也算是調查後的結果，特朗普的理念以及人事安排都為這場貿易戰埋下了伏筆。



貿易戰是弱者的武器，美國是弱者嗎？不是，美國是世界首屈一指的強國，但是美國陷入了焦慮之中。



中美關係的結構正在發生變化，尤其是從2008年之後的十年之間，美國華爾街的金融風暴開啟了一個世界經濟多元化的時代，首先是美國的模式出現了很大的問題，進一步說，美國主導的全球化模式是有缺陷的；其次是美國的相對實力在衰落，尤其是2001年中國加入WTO之後，中國成為全球性的貿易大國，中美之間的經濟差距在急劇縮小；最後是美國的經濟社會處於一個轉折點，從“占領華爾街”運動之後，美國國內的思潮在變化。



特朗普當選，雖然有各種各樣的原因，包括“通俄門”的嫌疑等等，但是從結構來說，特朗普是美國思潮轉型的產物，民粹主義的背後是貧富差距、地區差異，全球化在某種程度上加劇了這樣的分化。



選舉政治其實就是數量政治，一人一票，那些利益受損的人的情緒必然會轉化為政治行動，產生政治後果，特朗普當選就是反全球化思潮的產物。而上台之後，特朗普也要兌現諾言，美國優先是特朗普主義的核心，美國的經濟政策好不好就兩條標準，是不是買美國貨，是不是雇美國人。貿易赤字的確是因為美國政府和人民不善於攢錢，而且還是賺了大便宜，享受廉價商品和非常低的CPI，但是貿易赤字意味著美國人不用工作就可以消費，不用工作並不意味著不願意工作。特朗普的貿易戰必然是政治的折射，尤其是選舉政治的映像。

