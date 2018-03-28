中評社北京3月28日電／網評：美國挑起貿易戰是保衛自己世界霸權



作者 姜文來 北京 評論員



2018年3月，對於中美關係來說，是一個極其不平凡的3月。3月16日，美國總統特朗普簽署了鼓勵美國與台灣“官員”互訪的“台灣旅行法”（HR535，U.S.-Taiwan travel bill），美國公開踐踏“一個中國”原則，踩中國不可撼動的底線。時隔不到一周，3月22日特朗普簽署總統備忘錄，依據“301調查”結果，將對從中國進口的商品大規模徵收關稅，並限制中國企業對美投資併購，涉及徵稅的中國商品規模可達600億美元，中國隨後公布了第一批涉及農產品30億美元的報復清單，兩國貿易戰一觸即發，讓世界心驚膽戰。



在此期間，國內外媒體對美國採取貿易保護政策進行了評價，普遍認為貿易戰有三個不利於：不利於中國人民的利益，不利於美國人民的利益，不利於全世界人民的利益。美國率先挑起中美貿易戰，殺人一千，自損八百，這些道理美國總統特朗普作為曾經的商人肯定門清，但他為什麼執意要這樣做，難道真的是 “漫天要價就地還錢”？如果是這樣，這種談判策略將極大地損害美國的威信，甚至全世界都聲討美國。美國為什麼這麼做，這背後究竟隱藏著什麼“貓膩”？



作者認為，特朗普之所以冒天下之大不韙挑起中美貿易戰，其背後最根本的原因是保衛美國世界的霸權地位，抑制中國崛起挑戰美國霸主。即便中美貿易戰殺得血流成河，只要能保住美國的霸主地位不受威脅，特朗普認為值得，這才是貿易戰背後要達到的目的。說得更直白一些，中美之間表面上來看是打貿易戰，貿易戰背後是美國保衛自己世界霸權戰，中國想突破美國對中國崛起的圍堵。美國看到了中國的發展的威脅，威脅了自己世界霸權的地位，他不想和強大起來的中國分享世界，而是想獨霸世界，誰對美國獨霸構成威脅，大棒就打向誰。



改革開放40年來，中國無論在政治還是在經濟領域都取得了令世界矚目的成就，具有中國特色社會主義在中國穩穩地扎下根，並且開了花結出碩果，受到中國人的歡迎，也受到熱愛和平的世界人民贊同，美國要想顛覆中國社會主義制度幾乎是不可能完成的任務。在經濟方面，中國已經穩穩地成為世界第二大經濟體，並且向超越美國邁進，有望超過美國成為世界第一大經濟體。中國共產黨在2017年召開了第十九次全國代表大會，會議提出了中國未來發展的目標: 從2020年到2035年，在全面建成小康社會的基礎上，再奮鬥15年，基本實現社會主義現代化。從2035年到本世紀中葉，在基本實現現代化的基礎上，再奮鬥十五年，把我國建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國，到那時，中國物質文明、政治文明、精神文明、社會文明、生態文明將全面提升，實現國家治理體系和治理能力現代化，成為綜合國力和國際影響力領先的國家，全體人民共同富裕基本實現，中國人民將享有更加幸福安康的生活，中華民族將以更加昂揚的姿態屹立於世界民族之林。這宏偉的目標極大地激發起中國人的熱情，讓中國人更加充滿自信，也令美國少數人坐立不安。美國鷹派人認為，中國如果能按期實現這偉大目標，中國將全面趕上或者超過美國，美國世界“第一把交椅”坐不穩，甚至 “拱手相讓”中國，美國還接受不了這種不可阻擋的大趨勢，要極力抑制甚至破壞中國崛起速度，於是拿出大棒要敲打中國，企圖將 “中國夢”扼殺在搖籃之中，確保美國第一的地位不受威脅。

