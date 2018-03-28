中評專譯：特金會對中國意味什麼？

中評社香港3月28日電（記者 李雅潔編譯）儘管戰爭似乎不太可能爆發， 但人們對中國在當前這一輪外交中缺乏投入感到擔憂。



當3月8日傳出消息美國總統唐納德•特朗普接受了與朝鮮領導人金正恩會面的邀請時，令人意外的是，甚至美國國務卿特裡森似乎都措手不及。《外交官》記者Shannon Tiezzi寫道，儘管兩國之間存在名義上的結盟，但習近平對與金正日的會晤毫無興趣，不過這一聲明肯定是出人意料的。



在外交部於3月9日舉行的例行新聞發佈會上，發言人耿爽對 “金特會” 的消息表示歡迎。“我們歡迎美朝直接對話所傳達的積極資訊，”耿說，“朝鮮半島核問題正朝著其解決的正確方向邁進。我們充分讚揚和支援所有有關面為通過對話和協商解決這一問題所作的努力。”



後來，耿爽補充說，“中國多次強調朝鮮半島問題的核心是朝鮮與美國之間的矛盾。作為直接有關各方，朝鮮和美國應該儘早進行對話。”



儘管如此，中國仍需要關注當前這輪外交的發展方式。毫無疑問，中國對朝鮮核問題帶來的戰爭威脅明顯下降。然而，緩和緊張局勢的會議和討論顯然沒有包括北京。相反，韓國人在與美國密切溝通的情況下反而指引了“特金會”的進行。然而，沒有明顯跡象表明，中國的盟友朝鮮線與中國互通了消息。



離開華盛頓後，韓國國家安全顧問鄭義榮會訪問中國以及俄羅斯，向這些國家的政府簡要介紹他最近訪問朝鮮的結果 (另一位代表團成員將前往日本)。



“中國對這次談判進程幾乎沒有控制權。他們甚至沒太投入精力，”華盛頓戰略和國際研究中心亞洲高級顧問葛來儀通過電子郵件告訴《外交官》。“尼克森對中國開放方面的突破—這是極其遙遠的—會引起北京方面的關注。儘管中國希望緩和緊張局勢， 但美朝協定可能對中國的利益產生負面影響。”

