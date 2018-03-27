過度使用社交媒體　會降低女孩幸福感

據美國“僑報紐約網”3月21日報道，一項新出爐的研究顯示，如果青春期女孩在臉書、Instagram等社交媒體上花太多時間，恐會降低她們的幸福感，使她們的自我感覺變得更糟。



英國埃塞克斯大學的研究人員布克（Cara Booker）說：“10歲時在社交媒體上互動更多的女孩，在15歲時的社交和情感障礙更嚴重，而男孩沒有類似的發現。”



在這項研究中，布克和她的同事長期跟蹤了近9900名英國男孩和女孩，他們主要通過問卷調查方式追蹤了這些孩子們的社交媒體使用情況，同時也採用了兩個不同的尺度來衡量他們的幸福感和情緒或行為反應。



研究人員發現，到了13歲，大約有一半的女孩每天在社交媒體上互動超過一個小時，而男生只有1／3。隨著年齡的增長，女孩仍是社會媒體的主要使用者。到了15歲， 59%的女孩和46%的男孩每天至少在社交媒體上互動一小時。



研究人員發現，大量使用社交媒體會對少女的情緒健康造成損害。10至15歲年齡段使用社交媒體的女孩其幸福指數有所下降。同時，她們的情緒問題也更為嚴重。但這項研究並沒有證明社交媒體的大量使用會導致情感心理問題。



布克指出，男孩年齡越大，經歷的社交和情感困惑就會越少，而女孩子們卻似乎會越來越多。男孩和女孩在10歲到15歲之間都出現了幸福感下降，但女孩比男孩下降的程度更大。



對此，加州紐波特比奇媒體心理研究中心主任拉特利奇（Pamela Rutledge）認為，社交媒體僅是青少年面臨的各種壓力和問題的一個因素，而日常生活中的很多因素也是讓他們不快樂的原因。因此，一切取決於如何使用社交媒體。而那些在現實中缺乏幸福感的女孩可能會尋求使用更多的社交媒體。



布克也建議，父母應考慮評估孩子們使用社交媒體的情況，應盡量限制孩子在社交媒體上的互動時間，適度是關鍵。（來源：環球網）