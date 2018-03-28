第十屆兩岸青年學者論壇召開 汪毅夫致辭

全國台灣研究會副會長汪毅夫致辭。（中評社 張爽攝） 中評社寧波3月28日電（記者 張爽）全國台灣研究會主辦的第十屆兩岸青年學者論壇昨日在浙江省寧波市召開，本屆論壇的主題為“新時代·新挑戰·新作為”，全國台灣研究會副會長汪毅夫在致辭中表示，作為學者尤其是青年學者，應該把推動學術進步、推動兩岸關係和平發展作為一生的志業。



汪毅夫說，“我現在基本上一兩天就有一篇短短的文章在中評網發表，我想把我知道的事情告訴大家。假如我們對近30年的兩岸關係狀況都不了解，那是很不好的。我們只有理清事實，才能得到一個比較正確觀念，才能夠找到好的方向。”



汪毅夫表示，年輕的朋友有花一樣的年華，花一樣的才華，是金子一定會發光的，祝福大家。



全國台研會常務副秘書長楊幽燕表示，汪會長今天向年輕人提出了兩點具體希望：推動學術進步、推動兩岸關係和平發展，這是兩個大的目標，也是會議的宗旨之一。



楊幽燕表示，台研會的青年學者論壇是兩岸歷史最悠久的青年學者論壇，十年前台研會創辦這個論壇也是開了先河，經過一代人的付出和努力，這個論壇才能夠作為一個比較響亮的牌子吸引兩岸學者來參加。



浙江台灣研究會秘書長周麗華表示，少年興則國家強，兩岸青年是推動兩岸交流的生力軍，也是推動時代進步的主力軍，如果兩岸青年能夠攜手，共同推進兩岸融合發展，兩岸和平發展的未來一定是美好的。希望青年朋友能夠共同努力，為中華民族的復興貢獻新的智慧。



全國台灣研究會常務副秘書長嚴峻在討論環節結束後說，今天的討論呈現出的研究角度更多，以前都是從政治學、社會學的角度研究台灣問題，今天還從人類學、民族學等角度進行討論。“現在搞台灣研究只有一門知識是不夠的，需要各種學科和更加綜合的思維。”



嚴峻說，青年學者不僅講理論，還談了很多自己親身的體會，台灣研究真的是活生生的學問，就在我們的身邊，跟我們每個人的生活密切聯繫。嚴峻還表示，習近平總書記說過，解決台灣問題，關鍵是要把大陸自己建設好。“做兩岸問題研究，關鍵還是要把自己建設好。”



兩岸共40餘位青年學者參加本次論壇，就新時代大陸對台方針政策、增進兩岸青年連結、兩岸關係形勢、島內政治版圖等議題進行深入研討。



附：汪毅夫兩岸關係感悟錄http://www.crntt.com/crn-webapp/specKind.jsp?coluid=9&kindid=18871



