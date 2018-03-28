中評關注：兩岸青年學者論兩岸未來

第十屆兩岸青年學者論壇現場（中評社 張爽攝） 中評社宁波3月28日電（記者 張爽）全國台灣研究會主辦的第十屆兩岸青年學者論壇昨日在浙江省寧波市召開，本屆論壇的主題為“新時代·新挑戰·新作為”，四十餘位兩岸青年學者大陸惠台政策、兩岸關係未來、島內形勢、美台關係議題等進行深入研討。



大陸惠台政策更貼近台灣民眾



中國社會科學院台灣研究所副研究員鐘厚濤認為，“兩岸一家親”與“兩岸同屬一個中國”之間密不可分，只有在“兩岸同屬一個中國”這一根本前提下，兩岸人民才是家人關係，“兩岸一家親”才能有其得以成立的基礎和空間。如果脫離了“兩岸同屬一個中國”這一底線思維，“兩岸一家親”就是空中樓閣、無根之木、無源之水。鐘厚濤說，“兩岸一家親”理念核心意涵是情、理、法，既有感性的呼喚，又有理性的彰明，同時還有法律的保障，三者相得益彰，缺一不可。



台灣大學政治系博士馬准威說，台北市民有超過50%支持柯文哲用“兩岸一家親”來闡述兩岸關係，這個詞匯的接受度相對於“一國兩制”是更高的。



中國社會科學院台灣研究所助理研究院胡本良說，大陸的惠台政策目前沒有一個系統的評估，大陸的對台政策有自己的政策目標，台灣有自己發展的邏輯，應評估兩者碰撞後產生的結果。胡本良表示，太陽花學運後大陸的惠台政策有很多改變，現在對台政策更加深入、更加貼近台灣民眾，台灣民眾的認同也會發生改變。



兩岸未來發展方向應是“價值共享”



中國文化大學國家發展與中國大陸研究所副教授劉性仁表示，大陸對台灣版本的“一國兩制”還是在構建過程中，需要包容、寬容和理性。兩岸未來發展方向應該是“價值共享”，可以看到，大陸的統一工作現在已經進入到了制度構建中。劉性仁說，由於“一國兩制”長期在台灣被污名化，或許“一中兩制”是可以思考的方向。所謂“一中”就是兩岸一中，在政治上就是“九二共識”中的兩岸一中；在文化上一中便是中華民族，也就是兩岸同屬中華民族。所謂兩制，不只是指資本主義與社會主義，而是兩岸兩制真正的融合發展。

