台旅法推手羅伊斯訪台　蘇嘉全送獎章

美國聯邦眾議院議員拜會“立法院”。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月27日電（記者 黃筱筠）“立法院長”蘇嘉全上午頒發“國會”外交榮譽獎章”給美國聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），“立委”給足面子跨黨派出動共8名“外交及國防委員會”“立委”到場。蘇嘉全致詞還說，羅伊斯長久以來都是台美關係最堅強的推動者與捍衛者。



羅伊斯是《台灣旅行法》重要推手，此行訪台受到高規格接待，昨晚深夜11點多抵台，民進黨籍桃園市長鄭文燦還親自前往接機。



羅伊斯上午在“立法院”受獎時致詞表示，他20年前首次到台灣是美國眾議員代表，之後加入台灣連線並成為美眾議院國防外交委員會主席，他擔任主席之後首次帶團就是來到台灣，他強調非常重視美台關係，且多次帶團到台灣訪問都跨黨派，來到台灣也搭乘高鐵看台灣，並有廣泛議題討論，也希望增加台美關係，並希望台美達到更好的經濟成長。



羅伊斯說，他非常高興《台灣旅行法》通過，另外一個很高興的原因是，美國加州安大略航班直航到桃園機場，每天都有這個航班。因為加州有很多華裔人口，直航是很好機會，可以加深台美經濟合作、觀光以及互訪都有很大機會。



羅伊斯也提到，他也觀察到美國於2012年宣布台灣加入免簽證計劃，台美之間觀光成長50%，對於雙方都是很好的機會，這也受到美國政府大力支持。昨天是安大略以及桃園首航，機艙內坐滿了來自南加州的人，未來期待東協國家像是印度、印尼等，能透過台灣轉機到安大略，促進雙贏的局面，也要為未來持續努力合作。



蘇嘉全表示，羅伊斯積極促進台美交流，在美國國會中促成台灣友好議案，像是《台灣旅行法》，全體委員都感到非常敬佩。台灣是美國最堅實盟友，因為有羅伊斯這樣政治眼光遠大的政治家為台美關係努力，相信台美會一起強大，為區域和平繁榮穩定一起奮鬥。為了感激羅伊斯的重要貢獻，頒贈獎章，希望未來繼續堅定捍衛台美友誼，讓台灣走進世界。