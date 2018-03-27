中評現場：蘇貞昌刀子嘴揶揄朱立倫

新北市長朱立倫出席民進黨新北市議會黨團新舊任總召交接典禮與蘇貞昌握手致意。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月27日電（記者 張嘉文）民進黨新北市議會黨團今天舉行新舊任總召交接典禮，出席的前“行政院長”、前台北縣長蘇貞昌致詞時，特地消遣了一下在場的國民黨籍新北市長朱立倫說“要跟頭頂發光的人（指國台辦主任劉結一）握手，不必遠在天邊就在眼前”，蘇還強調，不論未來競爭（指選舉）誰輸誰贏，我們才真正是同一國，因為只有一個新北，我們都同屬新北。



今天出席交接點典禮的綠營大咖除了蘇貞昌外，外傳將被徵召代表民進黨參選新北市長的前“行政院長”游錫堃也出席，另外還有民進黨秘書長洪耀福，民進黨新北市的“立委”吳秉叡、羅致政、吳琪銘、高志鵬、蘇巧慧和張宏陸等，新北市長朱立倫也特地到場致意。



蘇貞昌致詞時先說，有人告訴他“朱市長昨天跑好遠，去跟一個跟你很像的人（指劉結一）握手。”，他看了看後，發現他跟那人頭皮以上很像，頭皮以下想法完全不一樣，所以他認為，朱如果要跟頭頂發光的人握手，不必遠在天邊就在眼前，蘇說完後現場也響起一片掌聲。



蘇貞昌也提到，他提醒民進黨團，朱立倫的任期愈來愈短，而黨團監督責任愈來愈重，不論怎樣競爭誰輸誰贏，我們才真正是同一國，朱市長團隊只要認真做事努力為新北，都要全力支持，因為只有一個新北，我們都同屬新北，只有這樣做才符合新北的利益，過去當台北縣長就是這樣看，唯有如此新北才會愈來愈好。



游錫堃致詞時則未提到朱立倫和劉結一會面一事，而是注重在對新北市政的建議，游錫堃舉例說，新北市的單車專道雖然已經不錯，但還可以做得更好，他騎遍了新北所有的單車道，有一套規劃藍圖，如果市府或議員有興趣，可以來跟他交換意見，讓新北市民享受更好的休閒生活。



朱立倫致詞則先祝福民進黨籍的議員都獲得民眾支持，能通過初選代表民進黨參選，讓在場的民進黨議員都拍手叫好，朱也提到，新北市的市政工作是延續的，他希望大家共同努力為新北市民打造更好未來，也期待民進黨團扮演好監督的角色。