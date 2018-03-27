盧秀燕語中評：朱立倫訪陸代表全台民眾期待

國民黨“立委”、台中市長參選人盧秀燕。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月27日電（記者 林谷隆）國民黨籍新北市長朱立倫26日在上海與國台辦主任劉結一會面。國民黨“立委”、台中市長參選人盧秀燕接受中評社訪問表示，致力兩岸和平發展，兩岸交流定不能中斷，彼此認識相當重要，既然國台辦有新主管，朱立倫也正在大陸訪問，當然要接觸認識。大陸出台31項惠台措施，對台灣是優惠政策，朱代表台灣民眾，關心細節也是理所當然。



台中市北屯區仁美國小競技啦啦隊將在3月30日代表台灣遠征新加坡，參與“2018年亞洲啦啦隊邀請賽”，藍委盧秀燕27日上午特別來到仁美國小為小選手們加油打氣。會後，針對“劉朱會”對地方推動兩岸交流的啟發，接受中評社訪問。



盧秀燕表示，唯有透過認識交流，才能促進兩岸和平，兩岸人民都希望台海和平，朱立倫與劉結一會見，當然是好事。



盧秀燕提到，大陸剛剛出台31項惠台措施，對於台灣而言是優惠政策，我們當然希望能具體落實，因為措施才剛公布，大家都關注未來具體落實的細節。



盧秀燕認為，朱立倫市長到大陸訪問，他所代表不只是新北市人民，還有全台民眾的期待，當然想知道31項惠台措施，未來如何能落實，才能達到真正有利於台灣人民，所以朱當著劉結一的關心與了解，也是理所當然。