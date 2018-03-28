前WTO總幹事：沒有美國也能重構貿易體系

中評社北京3月28日電（記者 秦正陽）前世界貿易組織（WTO）總幹事帕斯卡爾•拉米於3月26日在中國人民大學重陽金融研究院舉辦的＂重陽論壇＂表示，中美貿易衝突升級主要是因為特朗普錯誤地看待貿易赤字問題，且將貿易赤字歸結於中國，並企圖用叢林法則重塑現行貿易規則。而一旦美國一意孤行地對現行國際貿易體系訛詐、要挾，未來WTO其他成員國也一樣可以重構國際貿易體系。全球貿易戰是否會打響？他指出，關鍵要看美國是否願意談判，希望世界各國能繼續遵從現有國際貿易體系，並不斷將之改革完善。



帕斯卡爾•拉米指出關於全球貿易戰的主要推動力量在於中美之間的貿易緊張態勢。中美在地緣政治上的爭議和衝突是長期存在的老問題，雖不可避免但可以管控，且不應成為全球貿易戰的導火索。在經貿層面，中美雙方的競爭關係由來已久。他說，中美貿易衝突升級主要是因為特朗普認為貿易赤字不利於美國，而造成貿易赤字的主要原因在中國，是因為中國沒有嚴格遵守國際貿易規則。



“事實上造成美國貿易赤字問題的真正主要原因在於美國人的高消費和低儲蓄率。” 帕斯卡爾•拉米認為，只要有足夠的融資機制，貿易逆差並不會引發嚴重問題。而特朗普用錯誤理念詮釋21世紀貿易現象是非常危險的。美國以自己為中心，試圖凌駕於世界貿易規則之上的做法也是違背歷史的。



帕斯卡爾•拉米分析說，美國打響貿易戰主要試圖達成三個目標，第一是要重新談判全球貿易規則；第二是要在談判中用＂叢林法則＂，只有強弱，沒有共贏；第三是要解決內部財政赤字問題。“特朗普認為WTO現行的爭端解決機制對美國是不利的。”



帕斯卡爾•拉米認為對於當前的貿易爭端，首先應通過談判來解決問題。他表示，現行國際貿易規則有很多可以改進的領域，應更加公平、透明和規範。而一旦美國一意孤行地重新設定規則，並對現行國際貿易體系訛詐、要挾，未來WTO也可以考慮在美國退出的情況下存續下去，WTO其他成員國也一樣可以重構國際貿易體系。



全球貿易戰是否會打響？“關鍵還是看美國是否願意談判，我們希望世界各國能繼續遵從現有國際貿易體系，並不斷改革完善。” 帕斯卡爾•拉米最後說道。

