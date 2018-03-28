中評鏡頭：觀復博物館看中國古代家具

寶善堂（中評社 秦正陽攝） 中評社北京3月28日電（記者 秦正陽）位於北京市朝陽區大山子的觀復博物館現由著名文物收藏家、鑒定家馬未都先生創辦並擔任館長。“觀復”出自老子《道德經》第十六章，原文是：“致虛極，守靜篤，萬物並作，吾以觀復，夫物芸芸，各複歸其根，歸根曰靜，靜曰複命”。“觀”即看，“複”即一遍又一遍。世間萬物只有靜下心來一遍又一遍反覆仔細觀察，才能認清它的本質。“觀復”博物館由此得名。



觀復博物館設有陶瓷館、家具館、工藝館、門窗館和油畫館。其中家具館分6個展廳，陳列了明、清珍貴家具共100多件，有造型洗練、線條流暢、比例勻稱明式家具；有裝飾華美、做工精細、富於變化的清式家具。展廳按照家具的材質劃分，設紅木家具展廳、紫檀家具展廳、黃花梨家具展廳、雞翅木家具展廳，並設有古代書房“渠清書屋”的實景陳列。觀復博物館的中國古代家具展覽，為國內首屈一指的古家具類文物的專項陳列，兼具權威性、專業性與觀賞性。



中國古代家具的發展源遠流長，明清是我國古代家具製造的鼎盛時期。明式家具自宋以來逐漸形成，實用而美觀，至明末清初達到爐火純青的頂峰。它以洗練的造型，合理的結構，在向後人表現著前人的智慧。許多文人墨客都給予了極高的評價。清式家具在宮廷家具的直接影響下，迅速風靡城市，清宮造辦處集結了天下能工巧匠，皇帝甚至直接干預家具的生產。在清前期總體繁華艶麗的大背景下，清式家具逐漸擺脫了明朝傳統制式，以新的面貌進入社會。

