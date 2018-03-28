桃園小飯店看陸團銳減：苦水淚水自己吞

李志華。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月28日電（記者 黃文杰）桃園市新屋區百倫飯店總經理李志華接受中評社訪問表示，兩岸關係不可能全面中斷，雖然陸團銳減是事實，“每個月都是小月”，但是因為提早轉型，商務客與陸團可以做到五五波，沒有被這波“陸客限縮海嘯”給吞噬，他用“藕斷絲連”、“若有似無”來形容陸團，還是寄望陸團來帶動台灣經濟。



桃園新屋，靠海的偏遠鄉下，人口不超過5萬人，20年前，這裡誕生全新屋最氣派大飯店，不過鄉下務農，根本沒有這麼大住房需求，支撐不久就找人脫手，新團隊進駐，開始改裝，剛好陸客來台人數創高峰，桃園中壢飯店幾乎一位難求，鄰近交流道的新屋小飯店也跟著翻轉，原本43間客房，全接陸團，業者砸錢擴充到55間，邊改裝邊接陸客。



“陸客救了一間小飯店”，一點也不誇張，不過“陸客限縮海嘯”，這家飯店依舊挺了過來，總經理李志華說，對於陸客，不管來或不來，“都要說聲謝謝”。



他說，確認“陸客限縮”是事實，再也不能迷戀過去的榮景，開始力求轉型，首要目標當然要衝高商務客。



問題是，媒體愛用“窮鄉僻壤”來介紹新屋，去哪裡開發商務客人？說也幸運，新屋沿海風力發電等大型建設陸續開工，為期45天的桃園農業博覽會即將四月登場，施工單位或工程師紛紛進駐新屋，讓飯店經營比重，自動做了調整，現在陸團與商務客五五波，商務客甚至超過陸團，讓飯店繼續“活了下來”。



李志華坦言，過去來台陸團最高峰，旅行社擔心沒飯店住，對於飯店業者天天“叫哥、叫姐”，禮貌周到，等到陸客現縮，業績掉了三分之一，經常搭配的旅館飯店也緊張，換成業者跑去找旅行社，“照三餐問候”，還是分不到陸團住宿，沒有量就是沒有量，甚至為搶單彼此殺價，因為自己飯店屬中價位，砍到“血流成河”，苦水淚水自己吞。



他說，過去農曆前後，來台陸團比較少，算是飯店業的“小月”，不過自從陸團銳減，生意不好做，“天天都是小月”。



李志華觀察，來台陸團確實少得驚人，“零出團”看來機率不大，旅行社也知道生意不好做，寧願求“質”不求“量”，有利潤才接單，才會找下游的飯店與餐飲搭配。



他認為，景氣差，照樣要過日子，就需要主動出擊，開發新客源，當然陸團不來，政府鼓勵新南向，也接待過泰國團與越南團，但感覺還是陸團最好，語言又通。



被問到，還期待“陸團榮景”嗎？



李志華說，兩岸關係怎樣惡劣，民間交流不可能全面中斷，陸團不來，取而代之是自由行旅客，後者仰賴就是訂房app，玩到哪裡、才開始訂房，根本不會事先規劃飯店，業者都要重新適應。



他用“藕斷絲連”、“若有似無”來形容陸團，或許比喻不很得體，卻某種程度反映兩岸現況，他認為陸團是撐住飯店基本收入，當然歡迎，也寄望陸團帶動台灣經濟。