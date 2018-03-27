北京地鐵將全部實現掃碼進站

中評社北京3月27日電／細心的北京市民不難發現，北京地鐵部分進出站閘機已經新增了二維碼識別區域。昨日，記者探訪發現，除了此前已經試水掃碼進出站的機場線外，工作人員正在對地鐵全路網閘機進行緊張的測試。記者從北京如易行科技有限公司證實，預計今年上半年，北京地鐵全路網將實現掃碼進出站。乘客只需下載“易通行”APP就能實現掃碼進出站。



各個地鐵閘機正進行測試



昨天，記者在北京地鐵10號線牡丹園站看到，一名工作人員正在測試手機掃碼進站。記者看到，相比目前的閘機，工作人員測試的閘機新增了二維碼識別區域，工作人員打開“易通行”APP中的二維碼，對准閘機識別區域，即可快速進站。



據該工作人員介紹，從今年3月中旬開始，每天，都有百餘名測試人員分布在各個地鐵站點，對各個閘機進行反覆測試；夜間，地鐵停運後，技術人員抓緊對剩餘的地鐵閘機進行改造調試。



“從目前測試情況來看，整體運行情況穩定，個別站點的閘機受網絡信號等因素影響，存在識別稍有延緩等小問題，後續經過調試已逐一解決。”該工作人員表示，測試的目的就是為了發現問題，然後進行磨合，直至解決問題，確保掃碼功能正式上線後穩定，真正方便乘客出行。



上半年或可全路網掃碼進站



去年年底，北京地鐵機場線作為試水線路，率先實現了掃二維碼進出站，且目前日均約800名乘客使用二維碼進出站。不過，乘坐其他地鐵線路時，除了可以刷傳統的交通卡外，還需要通過手機APP進行線上購票，然後再到各地鐵站的網絡取票機進行線下取票。當時，北京軌道交通指揮中心相關負責人就曾透露，今年，北京地鐵全路網都將實現掃碼進出站，無需再到線下取票。

