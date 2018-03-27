清華領軍人才計劃、北大博雅人才計劃出爐

中評社北京3月27日電／昨日，清華北大招生辦分別發布了“2018年領軍人才選拔招生簡章”和“2018年博雅人才培養計劃招生簡章”，招生對象主要為總和學業成績在年級前列的普通高中畢業生。



清華公布的領軍人才選拔招生簡章顯示，今年清華大學首次將專業劃分為建築類、能源類、臨床醫學類、法學類等15個大類，申請者可不受自身文理分科限制選擇，每人最多填報3個專業類（方向）。其中臨床醫學類為特色選拔項目，考生如果獲得領軍人才選拔招生認定並獲得專業特色選拔項目認定，將被認定至該專業類（方向）。



北大的博雅人才培養計劃招生專業涵蓋該校24個院系28個專業類，“招生規模控制在教育部核定的我校深化招考機制改革綜合評價試點的招生規模之內，寧缺毋濫。”



領軍人才選拔、博雅人才培養計劃和自主招生計劃有什麼不同？記者發現，領軍人才選拔和博雅人才培養計劃更側重考生的綜合素質。北大的博雅計劃中，對招生對象要求“學業成績突出、基礎學業成績原則上應位居全年級前1%以內（文理科類分列）”。清華大學領軍人才選拔也要求，招生對象“綜合學業成績應在全年級前列”。而自主招生更側重有各類特長的學生，比如北大的自主招生計劃中列出條件，“有相關學科特長、創新潛質，並在國內外相關專業學習實踐活動中取得優異成績者。”



據清華招生辦介紹，自主招生和領軍人才選拔可以同時報考，報考時專業志願的填報相互獨立，互不影響。如考生同時報考兩者均通過初審，測試不會衝突，並且不限制往屆生報考。此外，自主招生報名限報5所高校，而領軍人才選拔屬於綜合評價類型，不占任何高校的自主招生報考限報數量。



（來源：新京報）

