抖音，有些人看到了火，有些人看到了煙

中評社北京3月27日電／抖音火了，網紅看到了流量，創業者看到了生意，傳統生意看到了新營銷。



以服務取勝的海底撈，被抖友再次推上了風口。周日下午四點半的北京某商業中心海底撈，排到55號，前面還有54桌在等位。



店員小哥哥透露其中奧秘：每10桌客人有7桌都在嘗試“抖音吃法”。面筋塞蝦滑，四宮格煮海鮮粥，自制雞蛋面條……



“雖然對味道評價不一，但顧客都玩得很開心，還有很多直播的，以年輕顧客為主。”店員對記者說。





這大概就是抖音的用戶畫像：他們是一批來自一二線城市的90、95後年輕人。這批年輕人的活躍，給了外界“抖音是一個潮酷年輕人社區”的印象。年輕人確實是抖音最早的主力用戶群，他們接受新事物的能力強，有審美標準，願意嘗試。



在它的早期用戶眼裡，抖音很酷，而總與其相提並論的快手在他們眼裡。“就像城鄉結合部青年的狂歡，飄逸的紅色錫紙燙，黃昏下，他們騎著嘉陵摩托一騎絕塵！“年輕的創業者小譚表示。



但是，他並不否認這種流動的客觀性。“畢竟人都在追求更好的生活，就像快手上的紅人原先的目標可能是上星光大道，現在可能就是上抖音了。”



可是，“娛樂的本質都是殺時間，這種直接感官刺激越多，人就變得越來越懶得思考。”醫美行業創業者啪總說。



迅速火爆的事物都會帶來褒貶不一的觀點，越火越極端。當火爆成為事實本身，我們無法忽視這股勢能，它的流動方向，也許就能席捲下一個浪潮。

