快遞包裝新國標倒計時：成本高執行難

中評社北京3月27日電／用可降解快遞袋成本高；新國標今年9月起施行，專家稱應制定快遞包裝循環利用強制性措施



400多億件快遞，會產生多少快遞包裝？時隔9年，新版《快遞封裝用品》國標發布，以期引導快遞包裝綠色減量。近日，國家郵政局政策法規司司長金京華對新國標進行解讀時提到，此次新國標重點對快遞封裝用品提出綠色環保的技術性要求。今日距新國標實施不足6個月，但記者探訪發現，落實新國標仍面臨成本提升，循環利用未成體系等“攔路虎”。專家認為，快遞包裝治理需從源頭入手，並應建立包裝循環利用的強制性措施。



探訪1



用可降解快遞袋成本高成阻礙



2017年快遞件突破400億，同比增長28%，並仍在快速增長。快遞袋、紙箱、膠帶，隨著快遞量迅猛增長，快遞包裝劇增，造成新的“快遞污染”。近年，快遞包裝減量綠色不絕於耳。今年2月，《快遞封裝用品》新國標發布，距離舊版標準相隔9年。新國標將於今年9月1日起正式實施。



新國標對快遞包裝綠色環保提出新要求。例如，標準一方面對六種鄰苯二甲酸酯（也稱塑化劑）、溶劑殘留以及苯類溶劑殘留量提出了限值要求；另一方面，倡導使用生物降解塑料，減少白色污染。



國家郵政局政策法規司司長金京華曾介紹，生物降解塑料袋被廢棄後在自然界條件下和特定條件下，由自然界存在的微生物作用引起降解，經過6個月後可以自然降解，分解成二氧化碳、甲烷、水及其所含元素的礦化無機鹽等，對自然環境的影響基本可以忽略不計。



記者在實際探訪中發現，使用生物降解塑料意味著成本增加，落實可降解快遞袋困難重重。一家位於浙江溫州的快遞袋生產企業銷售人員介紹，一包快遞袋共100個。平均一個28×42cm的白色快遞袋售價為0.16元。白色的快遞袋材質為新料。黑色則為舊料，價格比白色快遞袋便宜三分之一。

