允許“隱私換便利”，百度保證數據安全了嗎

中評社北京3月27日電／行業觀察



百度李彥宏的“隱私換便利”或許體現了部分用戶的心態，但拼命收集信息的商家們又是否擔負了數據安全保護的責任？



據報道，3月26日的中國發展論壇上，百度首席執行官李彥宏說，中國人對隱私的觀念開放，很多人願意用隱私交換便利。對比之下，扎克伯格則剛剛在9家報紙上為“信任的違背”登報道歉。



誠然，數據隱私話題由來已久。發展論壇上的評論“很百度”，也確實體現了一部分用戶的心態。然而，數據保護法律卻不應該允許無度的“隱私換便利”。



首先，很多場合下，我們面臨的問題恐怕是“便利”太多了。搜索輸入框自動提示你感興趣的內容也罷了。手機搜索過特定信息，轉身連電腦上的網頁中也大量出現相關廣告，這種便利令人不安。畢竟，每個人都多少有一些秘密，可能對共同生活的家人也不願意分享。例如，對一些事感到擔心，但又不想讓家人憂慮，就在網上尋找答案。結果互聯網運營商貼心地幫你在各種網頁里滾動播放，是何道理？



這就涉及第二個關鍵問題——你真的提供給用戶可供交換的選擇權了嗎？網絡時代，別說軟件服務商，連硬件服務商如品牌手機都學會了默認推送各種信息收集服務。讓用戶選擇時，也往往通過連篇累牘的說明和捆綁式安排，讓人無可奈何地點擊“確認”。看起來，國人似乎對隱私洩露無所謂，但這很大程度上是隱私已經“被開放”、人為信息刀俎我為數據魚肉的現實塑造的。



第三，在互聯網巨頭精心布局下，用戶的同意權經不起考驗。行為經濟學早已揭示，人並不是完全理性的，可能存在心理偏差，如低估未來風險，高估眼前收益等。決策時越遭遇壓力、或利益關聯，就變得越不理智。故而在各種吸引人眼球的“場景”下，用戶給出的“同意”，未必符合其利益最大化。



事實上，數據的讓渡，和出借一個物品還不同。數據一經傳遞，就能被複制長存，即便撤銷授權，相關數據也已覆水難收。公開過的隱私是永遠不會恢復為隱私的。這是反對輕易允許授權隱私換取“便利”的第四點理由。



第五，在互聯網社交時代，信息具有勾聯性，甲的同意能導致乙的信息洩露。如最近沸沸揚揚的Facebook事件，一家數據商通過得到30萬社交達人的“同意”，就囊括了在這30萬人的頁面上活動的5000萬人的數據。Facebook最近亦承認，用戶不能代替用戶的朋友來控制信息的流動。



第六，拼命收集信息的人能保證信息存儲安全嗎？諸多互聯網商家不斷收集有關或無關的信息，但他們能保證信息安全嗎？我們已經聽夠了各種海量郵箱密碼、銀行卡信息甚至賓館開房記錄被盜取的新聞，而其他所謂非敏感數據庫的被保護力度似乎更低。那些儲存信息的互聯網運營商們不要看Facebook的熱鬧了，但扎克伯格25日在英美主流媒體上的通告說得好：“我們有保護你的信息的責任。如果我們做不到，我們就不配擁有”。



總之，數據保護法律的使命，不是保護互聯網巨頭們接受散沙般的用戶們的“自願同意”，而應該為它們的數據獲取行為劃定強制邊界。互聯網服務商們應當詳盡說明自身獲取用戶特定信息的意義、以必要為准繩；賦予用戶明確的事前拒絕、事中關閉的權利；提示信息獲取的風險。像Facebook一樣的網絡生態提供者，應當關注平台向第三方軟件開放接口如圖譜API的具體內容，並對第三方軟件獲取信息的必要性承擔一定的審核責任，避免用戶同意社交好友等他人的信息被授權。



□繆因知（中央財經大學法學院副教授）



（來源：新京報）