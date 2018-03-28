社評：美在敘連遭兩敗　還將繼續攪局

中評社北京3月28日電（評論員 樂國平）進入3月後，戰火綿延的敘利亞出現了兩場決出勝負的戰役，一場是土耳其軍隊及其代理人對阿夫林庫爾德人發起的攻城戰，另一場是敘政府軍對大馬士革郊區東古塔反政府武裝的剿滅。前一場戰役以土軍攻占整個阿夫林地區而告終，後一場則以敘政府進占東古塔收尾。這兩場戰役都有一個共同的結果，那就是美國在敘利亞的利益遭到了打擊。



眾所周知，庫爾德人背後的最大靠山就是美國，在美國支持下，庫爾德人在敘利亞和伊拉克北部建立了控制區，形成了對土耳其的最大威脅。隨著土美關係日益惡化，土政府打擊敘利亞庫爾德人武裝的行動越來越激烈，阿夫林的庫爾德人成為土耳其下手的對象。



阿夫林地區的特殊之處在於其是一塊飛地，和敘利亞、伊拉克的其他庫爾德控制區都不接壤，因此想得到其他地區庫爾德人的支援頗為困難。不同於其他庫爾德武裝單純依靠美國，阿夫林庫爾德人為了自保，採取了對美、俄兩頭下注的策略，允許俄軍和西方國家“志願者”共同進入該地區協防。這種策略雖然可以製造兩大國同時支持的“狐假虎威”意象，震懾土耳其，但弊端是，這種左右逢源注定得不到任何大國的真心支持。



因此，在本次土耳其對阿夫林的進攻中，美國並沒有伸出援手（有說法是美國與土耳其暗中談判，出賣了阿夫林），長期負責協防阿夫林的俄軍也悉數撤退，阿夫林庫爾德人孤軍奮戰，面對裝備強大、訓練專業的土軍及其附庸“自由軍”，庫爾德武裝不願拼死抵抗，從阿夫林倉皇退敗，假道敘政府控制區逃往其他庫爾德區。土軍遂長驅直入，進入了近乎空城的阿夫林，經過幾日掃蕩，土方已宣布完全控制了阿夫林。



先前，多數人預測土耳其攻打阿夫林並不會順利，並且在戰役初始階段1、2月時土軍進展的確緩慢，但3月後，土軍明顯加快進度，庫爾德武裝基本不再反抗而是選擇逃走，土軍以極小代價取得了阿夫林地區。這一結果顯然令土耳其喜出望外。而慘遭“打臉”的，則是美俄等大國對阿夫林庫爾德人的拋棄行為，導致自身利益受損。

