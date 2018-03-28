大陸訂房APP火紅　北京董娘入台考察飯店

李志華。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月28日電（記者 黃文杰）網路訂房APP大行其道，兩岸觀光旅遊界線不見。桃園市新屋區百倫飯店總經理李志華接受中評社訪問表示，上個月就接待一位從北京來的客人，才知道專門來台灣看飯店，打分數，旗下不僅有組團社也是大陸觀光旅遊入口網站，這位“董娘級”要親眼為憑，若遭客人投訴飯店，“我看到台灣這間飯店”。



桃園新屋，靠海的偏遠鄉下，人口不超過5萬人，20年前，這裡誕生全新屋最氣派大飯店，不過鄉下務農，根本沒有這麼大住房需求，支撐不久就找人脫手，新團隊進駐，開始改裝，剛好陸客來台人數創高峰，桃園中壢飯店幾乎一位難求，鄰近交流道的新屋小飯店也跟著翻轉，原本43間客房，全接陸團，業者砸錢擴充到55間，邊改裝邊接陸客。



“陸客救了一間小飯店”，一點也不誇張，不過“陸客限縮海嘯”，這家飯店依舊挺了過來。



說起陸客，李志華有說不完的故事，他也觀察，兩岸旅遊型態真的快速轉變，最大因素不是兩岸政策，反倒是網路資訊透明，手機APP可以查到飯店各種資訊，即使沒有旅行社幫忙代訂飯店，自由行旅客，可以自己找到所要房間，價錢更是完全透明。



李志華說，他們飯店屬於中價位，部分客房放在台灣網路訂房系統，也包括服務大陸旅客的觀光入口網站，結果上個月接待一位來自北京的客人，見識到大陸人做事認真。



他說，雖然有旅行社事先告知，“不好的房間不要開給客人看”，因為這位“董娘級”的客人，專程來台灣看飯店、打分數，如果不滿意，可能直接從組團社及入口網站，剔除飯店名單，但是基於誠信，每間客房都開給客人看。



李志華形容，這位“董娘級”客人，態度並非高傲跋扈，就是要把事情做好，也知道台灣的飯店等級，以及房價的高低，一開口就說“這間房賣2500元”，顯然做過功課，也每間都看，優缺點登記，由於自己飯店沒有任何隱藏，後來接獲消息：“過關”。



他認為，網路訂房APP，可以即時看到評語以及分數，當然好、壞都有，有批評就改進，這位經營大陸組團社及入口網站的“董娘”，專程來台灣眼見為憑，至少網友若批評飯店太差，“我看到台灣這間飯店”，可以直接回覆網友，也對自己的旅遊產品做保證。



被問到，大陸是否把台灣各地飯店都納入自己經營項目？大陸是否看好台灣觀光旅遊？



李志華認為，其實網路訂房APP大行其道，兩岸觀光旅遊界線不見，大陸可以做到台灣生意，台灣也可以做到大陸生意，或者說，旅遊市場，本身就沒有分“國家”，知道要服務廣大的大陸消費者，會逼業者更要努力提升自己服務品質，沒有機會偷懶。