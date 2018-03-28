台南應大校長林品章：上海已邁向時尚之都

台南應用科技大學校長、視覺傳達設計系教授林品章。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月27日電（記者 趙家麟）台南應用科技大學校長、視覺傳達設計系教授林品章27日接受中評社訪問表示，看台灣設計產業發展，一方面看到上海正走向區域時尚之都之的方向，並已吸引了不少具有國際移動能力的台灣設計師前往發展，另一方面，台灣新一代設計師投入小確幸的微型創業也會是未來趨勢，兩岸之間設計產業市場潛力差距大，主要是人的問題。



林品章是日本國立千葉大學博士，主要經歷有台灣科技大學工商業設計系主任暨所長、中原大學設計學院院長暨文化資產研究所所長、銘傳大學數位媒體設計學系教授兼設計學院院長，歷任基礎造形學會理事長等職。學術專長在基礎造形、視覺傳達設計相關，出版造形原理、方法論、設計學方法論等10餘冊專書。



林品章告訴中評社，時尚設計系辨畢業展，台南市皮革公會參與盛會，向校方表達現在“缺工”缺得多，代表了這個行業還是有商機、有生意，但找不到人做的狀態；找不到人，分兩種：一種是基礎技術如車線、剪裁等，另一種就是設計人才。



他指出，設計能產生附加價值，但不是用喊的就有，也不是一個工廠老闆把價錢抬高就有的；以台灣而言，是否能代表時尚的指標呢？如果不是，那就很難了，我們只能做代工。他過去在“文化部”任職，負責年輕學者的創意計劃，許多人都有很好的設計理念，想自創品牌但沒有能力，做的都是別人的品牌，成為大品牌旗下的設計師。



林品章表示，以台灣而言，一直在喊文創，希望設計這個行業對台灣的經濟發展有所幫助，但並沒有做到，總覺得做得還不夠。“我們知道，巴黎是世界時尚之都的指標，台灣想要成為區域性的時尚基地，這個目標，台灣做得不夠，而上海已經往這個方面發展了。台灣許多設計師也都前往上海發展，但多數做的是別人的品牌。”



他說，要成為一位國際上傑出的設計師要有相當的條件，包括個人的人格特質、設計能力、移動力等。台灣也有一些這樣的設計師。還有有很多的台灣設計師在上海發展或走出去與國際互動，國際移動久了也會結交許多的朋友，慢慢的言語能力也會增強；總之，還是希望台灣年輕人要走出去。



林品章說，從培育人才來看，台灣的高校在設計技術與設計能力的培養都算齊備，沒有問題，問題接下來要怎麼樣把新生代設計師帶出去？



他認為，兩岸之間設計產業市場潛力差距大，主要是“人”的問題；就好像台北的人口多，但鄉下人口就減少只剩老人；日本亦然，每年都有幾個鄉鎮在消失中，中國大陸偏鄉大體而亦復如此，人口都往都會集中，時尚設計的作品也都是都會生活取向，農村、鄉間比較不需要。



兩岸都在獎勵台灣青年創業，林品章說，他鼓勵青年要走出去，但放眼國際不容易，政府政策、社會人口生態條件、消費能力都有關係；另一種發展則是在台灣微型創業的小確幸方式，這也是台灣新一代未來的趨勢，二、三個人在一起就可以開公司、做客製化設計，可以把價位提高。



另外，現在也有南應大商品設計系的學生把自已設計的項鍊、耳環，透過網路行銷，也有自己的品牌，這種形式現在很多年輕人都在做，靠著團隊合作，為自己的網路行銷，不需要實體的商店；所以，只要年輕人願意做，無論是外出發展或在台灣打拚，機會還是很多的。



台南應用科技大學創立於1965年，現有學生約12000人，含蓋生活科技、管理、設計、藝 術、旅遊等五個學院，設計類相關科系就有美容造型、服飾、高品、時尚、室內、動畫、視覺傳達等，是一所標榜文創特色的科大，整體招生報到率有92%，在台灣私立科大名列前茅。