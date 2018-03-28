韓文秀：中國經濟工作堅持穩中求進總基調

由中國國際經濟交流中心主辦的第105期“經濟每月談”近日於北京舉行（中評社 秦正陽攝） 中評社北京3月28日電（記者 秦正陽）由中國國際經濟交流中心主辦的第105期“經濟每月談”近日於北京舉行。國務院研究室副主任韓文秀表示，新一年經濟工作應堅持穩中求進的總基調。既要保持主要的經濟指標和宏觀經濟政策的基調基本穩定，確保經濟運行處在合理的區間，又要著力在提高發展質量方面積極進取，要奮發有為。實現“穩”和“進”有機結合，推動國民經濟持續健康發展。



韓文秀表示，經濟工作應堅持穩中求進工作總基調。習近平總書記強調，穩中求進的工作總基調是治國理政的重要原則，也是做好經濟工作的方法論。中國共產黨歷來在宏觀調控、經濟治理方面都講究要“穩中求進”。十八大以來，以習近平同志為核心的黨中央更加重視穩中求進，強調要把握好穩和進的關係，把握好平衡，把握好時機，把握好度。從2012年一直到最近，都多次強調了要堅持穩中求進的工作總基調。“我理解，穩中求進並不是一個口號，而是說，這個要求應該落實到具體的經濟工作當中，它不是抽象的，應該是具體的。”



經濟工作中如何堅持和體現穩中求進工作總基調？韓文秀認為，新的一年要把“穩”作為大局和基礎，保持主要的經濟指標和宏觀經濟政策的基調基本穩定，確保經濟運行處在合理的區間。具體來講：一是要穩增長。6.5%的經濟增長預期目標，不僅和現階段中國經濟增長的潛力符合，也和市場預期基本一致，且完全有把握實現；二是穩就業。把城鎮調查失業率控制在5.5%以內，城鎮登記失業率控制在4.5%以內，在13億多人口的大國繼續實現更充分、更質量、更公平的就業；三是穩物價。繼續保持居民消費價格總水平的穩定；四是穩政策。保持宏觀政策的連續性和穩定性，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策；五是穩預期。加強與市場和國際社會的溝通，要提高政策的透明度，增強國內外對中國經濟持續健康發展的信心。

