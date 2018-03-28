中評關注：兩岸青年學者論兩岸交流融合

論壇現場（中評社 張爽攝） 中評社寧波3月28日電（記者 張爽）以“新時代·新挑戰·新作為”為主題的第十屆兩岸青年學者論壇昨日在浙江省寧波市召開，在下午的發言中，來自兩岸的青年學者就兩岸人員交流等議題展開深入討論。



台灣中山大學公共管理研究所博士李昶志表示，兩岸青年從小在不同環境背景下長大，生長的社會環境與教育模式全然不同，加上兩岸在過去擁有歷史的恩怨情仇，九零後的年輕朋友對於這段歷史或許沒有這麼深的感同身受，但對於未來，大有合作空間，畢竟兩岸青年同文同種，對於未來發展的合作空間，就優於與其他國家的青年合作上，贏在起跑線。



武漢大學馬克思主義學院講師林子榮表示，在實現中華民族偉大復興中國夢的視野下，唯有鑄牢台灣青年的中華民族共同體意識，才能引導他們將個人發展同國家、民族前途緊密結合起來。



林子榮說，民族學裡面關於民族認同存在巨大的爭議，一種是原生論，一種是工具論。現代民主國家裡面，都有一個國族在裡面支撐著，中華民族的概念從建國到十八大，都沒有被官方正式確認，這次修憲之後，中華民族也写進了憲法。



北京大學國際關係學院博士李國正認為，“海峽兩岸青年創業基地”的操作策略與工作指標應該分為三個階段：階段一，分享機遇；階段二，經濟社會融合發展；階段三，得其人，得其心。



李國正發現，在分享機遇方面，以台引台的成效突出；在經濟社會融合方面，青創基地有助於“就業、實習台青”進一步融入大陸經濟、社會；在偏好轉化方面，整體來看，藍綠板塊並沒有變動，親蔡雖然會轉親柯，但是未轉親藍。偏好蔡英文的受訪者的投票意向在2020年大學可能出現轉變，2016年政黨/候選人偏好親藍的受訪者仍維持原有偏好。



李國正認為，“海峽兩岸青年創業基地”有四方面的後續議題值得關注：發展面臨瓶頸；如何促進經濟社會融合；如何深化政治影響；台灣社會的觀感。



清華大學台灣研究院助理研究員朱桂蘭表示，創建青創基地的目標是遞進的，這跟政策是一脈相承的，不可能在短期內達到融合，融合是一個大的宏觀概念，至少需要幾十年的發展才能做到融合。如果沒有退出這些優惠，大陸可能對台灣青年的吸引力會更少。朱桂蘭認為，大陸未來的制度優勢未來會慢慢顯現出來。

