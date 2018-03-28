林為洲語中評：朱立倫年底肯定是輔選母雞

林為洲接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月28日電（記者 張嘉文）新北市長朱立倫此次大陸行，搶先和新任國台辦主任劉結一會面，是否挑動朱立倫和國民黨主席吳敦義的競合關係？國民黨“立委”林為洲向中評社表示，為台灣人民把兩岸關係搞好，是國民黨內每個人都希望可以做的，至於誰加分誰扣分不用想太多，畢竟離2020大選還有時間，但從朱此次的企圖心和表現來看，年底的選舉他一定會扮演重要輔選角色，不僅新北市，各縣市都希望他來帶動氣勢。



前國民黨主席、新北市長朱立倫26日與大陸國台辦主任劉結一會面。朱成為劉第一位會見的台灣政治人物，在朱劉會中，劉結一重申“對台方針明確，一貫堅持一個中國原則下的九二共識，反對“台獨”，而朱立倫則回應“雖然兩岸九二共識的意涵有些不同，但還是可以相互包容，共同追求兩岸和平。”另外，朱也提到，兩岸應“求同尊異”。



對於朱立倫此次大動作訪陸，未來和黨主席吳敦義的競合關係將如何變化？



林為洲向中評社表示，吳敦義對此已說沒有兩個太陽的問題，而現在的政治變化很快，到2020國民黨會有三個或無數個太陽出現，那也不一定，而誰是太陽也不一定，但每個人如果為台灣去扮演角色緩和兩岸關係，讓兩岸可以更穩定發展，他都覺得是好事，兩個人去做，或是誰先去做了，他都抱持樂觀看待。



至於此行為朱立倫帶來什麼加分效應？林為洲說，對岸反應友善，朱立倫是劉結一第一個接待的台灣政治人物，這算是一種善意，會談中朱也談到九二共識，並且說有雖然兩岸有不同的意涵，這樣的表達恰到好處，也算是不錯的新的開始，就目前兩岸低迷的關係來講，還算成功。



如果國共論壇吳敦義去不成大陸，反觀朱立倫搶先赴陸，在兩岸關係上面，是不是朱比吳更加分了？



林為洲說，每個人條件不同，吳如果沒法去大陸，是卡在身分上有法律的規定，那政治上同黨也會競爭，只要良性競爭都可以，且兩岸維持穩定發展，不只是國民黨內部共識也是台灣共識，民進黨也想讓兩岸和平穩定發展只是做不到，所以這部分交給國民黨來做，為台灣人民把兩岸關係搞好，是國民黨內每個人都希望可以做，而誰加分扣分都不用想太多，畢竟也不是只有一件事可以評斷。但總體來說，朱的大陸行有收穫，對兩岸關係也有幫助。



經過此次大陸行，朱立倫在年底九合一選舉中，黨內角色是否會更吃重？



林為洲對中評社表示，朱立倫一定會有角色，看這次出訪其企圖心跟表現就知道，而在年底的選舉他不會只輔選新北市，也會到其他縣市，黨內都期待國民黨這些母雞們，帶我們這些小雞，一起把氣勢帶上來，所以朱一定會扮演重要角色。