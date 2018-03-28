中評關注：粵港澳大灣區發展規劃備受期待

李克強總理在政府工作報告中提到粵港澳大灣區的規劃將很快出台。（中評社資料圖） 中評社北京3月27日電（記者 張心怡）香港特別行政區行政長官林鄭月娥昨日宣布，本周四到本周五將出訪粵港澳大灣區內三座城市：深圳、中山和珠海。



林鄭月娥表示，李克強總理在政府工作報告中提到粵港澳大灣區的規劃將很快出台，此次出訪是為即將出台的規劃做進一步準備。她亦透露，香港立法會的多個事務委員會也將組團於四月出訪5個大灣區城市：深圳、廣州、中山、東莞及佛山，共有36名跨黨派議員報名參與有關行程，目前政府正在與內地有關部門協調。



今年政府工作報告中指出，將出台實施粵港澳大灣區發展規劃，全面推進內地同香港、澳門互利合作。粵港澳大灣區發展規劃必定會進一步加快粵港澳大灣區內各城市之間的共同發展，提升區域經濟發展水平及整體競爭力。正如光大控股首席執行官陳爽日前在香江論壇中所說，粵港澳大灣區的建設與發展不是憑空而起，而是具有深厚的自然分工與合作基礎，粵港澳大灣區是中國建設世界級城市群和參與全球競爭的重要載體。



如何更好地實現建設粵港澳大灣區的目標及願景？如何真正將粵港澳大灣區建設為國際上具有競爭力的灣區？是粵港澳三地各界人士近兩年來熱議的話題。



南旋集團主席兼行政總裁、香港工商總會主席王庭聰日前在兩會“代表通道”上回答記者提問時，就對粵港澳大灣區的建設提出了三個建議：第一，希望把港澳同胞的回鄉證細化，和內地的身份證連在一起，方便港澳同胞在廣東就業創業；第二，目前粵港澳大灣區內有四個稅制，希望能有一個更系統的稅制，以方便投資者；第三，希望邀請國際著名大學在粵港澳大灣區創辦學校，使大灣區成為一個大學城市培養人才，吸引港澳同胞來灣區學習、工作。