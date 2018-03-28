中評分析：劉朱會給民進黨政府的啟示

中評社台北3月28日電（評論員 林淑玲）中國國民黨前主席、新北市長朱立倫訪陸，成為大陸國台辦主任劉結一會見的首位重量級台灣客人。在陸委會、國台辦同步換將，被期待有新人新氣象、開門喜之際，“劉朱會”事實上也對蔡政府釋出不少訊息。



兩岸僵局近兩年，朱立倫以城市交流名義赴大陸會晤劉結一，當然是精心的安排。



國民黨目前主要有四股勢力，黨主席吳敦義、新北市長朱立倫，這兩人都志在2020；另外是最近人氣爆紅的馬英九與前主席洪秀柱，四人成為國民黨的四隻腳。以光譜來排，洪秀柱最趨統，再來是馬英九，朱立倫與吳敦義不相上下，都是走本土派路線，甚至被認為與民進黨的兩岸路線精神很近。馬英九卸任後對統一的論述清楚些，吳敦義則總把“一中各表”掛在嘴上，距離本土派更近些。受限於過去的職務，馬英九與吳敦義若赴大陸訪問都須蔡英文批准，獲准可能性不大，尤其是馬英九。



3月26日的上海“劉朱會”上，劉結一的說法不脫大陸對台政策基調：“堅持體現一中原則的九二共識，反對任何形式的‘台獨’圖謀”。朱立倫提到九二共識時，還加了一句“雖然意涵有一些不同”，留了小尾巴。不過，兩人的會面仍是愉快落幕，朱受到高規格接待，也讓朱在大陸的訪問畫上漂亮句點，成功的為2020捲土重來鋪上紅地毯。



再加上，傳出大陸也同意在4月與國民黨舉行會談，只是卡在吳敦義可能無法成行，目前還混沌不明。



吳敦義當家之後，國共關係至少還有個互信基礎叫“九二共識”。民共就少了九二共識，九二共識沒有，有一中意涵也行，但也沒有一中意涵，還常有擦邊球的傾獨之舉，民共的橋就搭不起來。



“劉朱會”，相當於大陸與國民黨本土派、兩岸保守派的接觸。蔡政府與大陸有無可能在有一中意涵，但某些部份沒有共識的情況下，談出一個新共識，重新創造互信基礎？新任陸委會主委陳明通日前在“立法院”答詢表示，“九二共識有很多爭議，“中華民國憲法”與兩岸人民關係條例才是鑰匙”，對照“劉朱會”，創造了很多想像空間。