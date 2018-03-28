袁鶴齡語中評：中美高手過招，波及台灣？

台灣中興大學國家政策與公共事務研究所教授袁鶴齡。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中3月28日電（記者 林谷隆）台灣中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授袁鶴齡接受中評社訪問表示，中美貿易戰看似一觸及發，事實上從雙方叫牌到坐上談判桌，緊張氣勢已有好轉，中方增加對美方科技產品採購，提高食品類關稅，這是做面子給美方，雙方你來我往，高手過招都相當務實，所以這場中美貿易戰爭，雙方都是“談利益不談立場”，可以當成談判課程的個案。



袁鶴齡認為，台灣在中美貿易戰中，絕對無法自身事外，更不能在一旁偷偷竊喜，因為下一秒就會打到自己，必須改變戰略思維，思索如何趨吉避凶，這包括如何改善兩岸關係。



袁鶴齡，美國德州大學奧斯汀分校政治學博士、美國俄亥俄大學國際事務碩士、東吳大學政治系學士。現任中興大學“國家政策與公共事務研究所”教授、中興大學EMBA兼任教授、中華台商研究學會理事長，曾任台中科技大學教授兼國際事務長等職。



袁鶴齡對中評社表示，美國跟中國大陸是世界上兩個強權，現在是中方對美方順差比較大，美方將在中方視為假想敵，特別是在經貿領域，所以特朗普的作為，無非是想逼著中國大陸坐上談判桌，舒緩因為過度進口，所導致的貿易赤字。



袁鶴齡提到，特朗普對中國大陸的制裁作為，包括簽署保護美國創新競爭力備忘錄、啟動301調查等，都是談判前置時期的喊牌，姿態非常高，這是因為談判最終是“開高走低”，喊牌前期一定要將姿態放高一點，未來才有更多的談判籌碼。



袁鶴齡認為，對於美方的作為，中國大陸也立即有回應作為，包括提高美國商品關稅，大陸外交部也放話要“奉陪到底”、“來而不往非禮也”，這種強烈措施都是大陸起手式的作為。但實際上，大陸提高關稅主要是在食物、農業等民生領域，這方面本來就是替代性高，中方是要面子做給美國。



袁鶴齡對中評社強調，中國大陸對美國商品加高關稅，都是選擇替代性高的商品，實質做面子給美國，雙方你來我往是高手過招。理性看待，特朗普是相當務實的生意人，中國大陸的做法也是相當務實，所以這場中美貿易戰爭，雙方都是“談利益不談立場”，可以當成談判課程的個案。



中美貿易戰爭，雙方高手過招，是否會波及到台灣？



袁鶴齡告訴中評社，美國對中國大陸採取經濟制裁，影響力會外溢，所以美方對盟邦都有宣示“排他性”或“豁免權”，但是並不包含台灣，這是比較玩味之處。美國對大陸在科技業產品制裁，對台灣影響很深，因為很多台灣產業都透過大陸第三方貿易到美國，

