中方對中朝關係有何評價？外交部回應

中評社北京3月27日電／外交部網站消息：2018年3月27日外交部發言人華春瑩主持例行記者會。



一、今天上午，我們發布了應國家主席習近平邀請，津巴布韋共和國總統姆南加古瓦將於4月2日至6日對中國進行國事訪問的消息。訪問期間，習近平主席將為姆南加古瓦總統舉行歡迎儀式和歡迎宴會，兩國元首將舉行會談並共同出席合作文件簽字儀式。李克強總理、栗戰書委員長將分別會見。除北京外，姆南加古瓦總統一行還將訪問安徽、浙江。



二、應中國政府邀請，泰王國瑪哈扎克里·詩琳通公主殿下將於4月3日至10日訪華。其間，中國國家領導人將會見詩琳通公主，就中泰關係和雙方共同關心的問題交換意見。除北京外，詩琳通公主還將訪問貴州和四川等地。



問：據《華爾街日報》等報道，中美正在靜悄悄地就避免貿易戰開展談判磋商。美方向中方提出了對美國汽車減稅、購買更多美半導體產品、對美金融企業開放更多市場等一系列要求。中方對此有何回應？



答：對於你的問題，我想說幾點：



第一，中方一貫主張並致力於通過談判磋商妥善解決貿易分歧或摩擦問題。我們談判磋商的大門始終是敞開的。但是必須要強調一點，這種談判磋商絕不是一方居高臨下地提要求，而是雙方相互尊重、平等相待、建設性地談判和磋商，結果應該是互利雙贏的。



第二，中國過去40年取得了舉世矚目的巨大成就，靠的是改革開放，今後我們還將進一步擴大開放，深化改革。中國的開放是自主的開放，將繼續按照自己設定的目標、確定的路徑和規劃的節奏有序推進。



中共十九大報告明確指出要推動形成全面開放新格局，將實行高水平的貿易和投資自由化便利化政策，大幅度放寬市場准入，擴大服務業對外開放，保護外商投資合法權益。剛剛結束的全國兩會通過的中國政府工作報告也指出，要進一步拓展開放範圍和層次，完善開放結構布局和體制機制，以高水平開放推動高質量發展。加強與國際通行經貿規則對接，建設國際一流營商環境。總之，我們的努力方向是使13億人的市場成為中外企業、各類所有制企業都可以公平競爭的市場。



當然，開放應是雙向的。我們希望美方和其他國家也能為中外企業開展正常的投資商業活動創造公平、非歧視的營商環境。

