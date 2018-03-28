吳大任：台灣投資環境差　人才資金往大陸跑

中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月28日電（記者 黃文杰）針對鴻海子公司富士康工業互聯網公司(FII)即將風光上市，中央大學台灣經濟發展研究中心主任吳大任接受中評社訪問表示，這說明如果台灣不能維持好的投資環境，人才與資金還繼續會往大陸跑，投資通常找潛力股，外資可能在上海A股資金放比較多，台灣股市資金放比較少，對台灣經濟還是有影響。



吳大任，美國紐約州立大學石溪分校博士，專長產業組織及賽局理論，目前擔任中央大學台灣經濟發展研究中心主任，尤努斯社會企業中心主任，中央大學經濟學系教授。



中評社問，怎樣看大陸31項惠台措施？FII在中國大陸上市，會不會直接衝擊台灣的資本市場？



吳大任告訴中評社，對產業來說，“資金”與“人才”是最關鍵的兩大因素，現在兩岸關係不理想，大陸直接跨過蔡政府，對台灣人才招手，直接吸引企業與人才到大陸工作，某種程度確實解決或改善台灣的就業困境，尤其博士生找不到工作，大陸提供好的薪資與研究環境，31項惠台措施就是鎖定人才。



他說，對於鴻海子公司富士康到大陸籌資，這在“資金面”會有示範影響，資金慢慢被吸引到大陸去，如果台灣不能維持好的投資環境，人才與資金的流失，長期來看，對台灣來說就是“淘空”，特別是優質人才、有生產力的人，都跑去中國大陸，台灣剩下老人，以及照顧老人的外勞，對台灣來說不是好事。



中評社問，進軍大陸21年的南僑集團，股東會也通過子公司南僑食品上海公司A股掛牌交易案，將於第二季或第三季提出IPO(首次公開發行)申請，預計今年底、明年初可正式上市，成為台灣首家在大陸上市的食品廠，會不會有更多台灣企業赴大陸上市，產生“骨牌”效應？



吳大任分析，不管鴻海或南僑集團，都是在大陸成立子公司，台灣母公司繼續存在，如果企業現在營運重心在大陸，利用大陸籌資是很好管道，台灣想要留下企業與人才，“恐怕想留也留不住”，以鴻海集團來說，恐怕也不怕台灣用其他方式來“卡”鴻海，直接切斷也無所謂。



他說，倒是投資要找有潛力股，外資可能在上海A股資金放比較多，台灣股市資金放比較少，與其投資在台灣的鴻海，還不如轉而投資在上海的富士康，長久下來，對台灣經濟還是有衝擊。



被問到，已經在南京設廠的台積電，是否也會在大陸上A股？



吳大任認為，短期看起來，台積電不太可能上大陸A股，並非外資持有台積電比重的問題，其實台積電主要生產基地還是台灣，台積電南京廠相對規模小，台積電與鴻海情況，不能相提並論，鴻海大部分資源在大陸。



他強調，因此要看企業生產重心放在哪裡，資金需求也在哪裡，南僑等其他台資企業情況也是如此，可能選擇一邊，在兩岸關係不理想，會讓另外一邊不舒服。