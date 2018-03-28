走進海南：政府服務中心有大學問

海南省人民政府服務中心秩序井然（中評社 徐夢溪攝） 中評社海口3月28日電（記者 徐夢溪）來到海南省人民政府服務中心，伫立在大廳中央的一塊大型電子展示屏首先映入眼簾，屏幕詳細公示了網上審批辦件狀態。大廳四周集聚著各種部門的辦事窗口，不斷有民眾上前咨詢。大廳人來人往卻秩序井然。



這是五年來海南省行政管理體制改革的一大成果。2013年4月10日，習近平在海南視察時說：“要勇於衝破思想觀念的束縛和利益固化的藩籬，在完善和深化行政管理體制改革、行政審批制度改革等方面取得更大進展，為海南發展注入強勁動力”。



隨後，海南省全面推動行政審批制度改革，放管結合、優化服務，探索“多規合一”下的“極簡審批”，深化“互聯網+政務服務”，打造全省“一張審批網”，實現了“不見面審批”，打造公共資源交易全省“一張網”。



截至目前，海南省已經完成30餘項改革任務，這一政府服務中心就是海南行政審批制度改革的集中體現。現在服務中心已經進駐了36個部門，同時還為項目招標投資等提供了平台。



據海南省政府政務服務中心協調管理處處長周紅介紹，過去海南是省裡使用一套系統，市縣用一套系統。現在從省到市縣到鄉鎮再到村都使用一張審批網，使服務更加便民、高效和透明。“這樣也為我們互聯網審批打下基礎。比如去年我們推行不見面審批，也是通過這樣的審批網實現的。”



據統計，中心運行10年來共收到企業和群眾贈送的锦旗、表揚信、花籃、牌匾等1200多件，並先後收獲了“全國文明單位”、全國政務服務百優大廳，全國十佳交易中心等榮譽。



這樣的“極簡審批”和“一張網”不僅緩解了辦事環節多、效率低等問題，還有助於打破了行政壁壘，釋放了更多活力，更為海南省的供給側改革和“雙創”營造了良好環境。這一改革讓海南“全省一盤棋”的統一布局有了支撐，确保了“一張藍圖幹到底”的落实。



周紅表示，未來海南省還將繼續減少證明、減少材料，改進服務，便民利民，推進“不見面審批”的進一步落實。



時逢海南省辦經濟特區30周年，國務院新聞辦公室組織媒體赴海口、瓊海、萬寧、三亞，從政府運作、醫療健康產業、特色農業、會展業、旅遊產業、教育等多角度了解海南30年來的發展成果。

