走進海南：這條街區曾有台胞來找記憶

位於海口的居仁坊社區（中評社 徐夢溪攝） 中評社海口3月28日電（記者 徐夢溪）海口居仁坊社區近年來知名度越來越高，成為當地市民和遊客們關注的一個特色街區。



“這裡具有海口老城區的特色，近幾年吸引了很多外地朋友、遊客來參觀、感受和體會，也包括台灣同胞。”居仁坊中山街道工委書記王小燕在接受採訪時這樣回憶起街區開展交流時遇到的故事。



王小燕介紹說，一些從海南去到台灣的台胞後代，對居仁坊的大街小巷、老宅老屋很感興趣，來到這裡後還會不由自主地和當地居民交流，很多人感觸很深。



讓王小燕印象很深的是，這些台胞還對父輩說的一些老海南的細節有印象。“所以他們過來後，很愛和那些老人交流，尋找父輩的記憶，這樣把記憶中長輩們講的故事和現實結合上了。”



實際上，居仁坊之所以名聲大噪吸引台胞，以及這些台胞所看到的居仁坊社區面貌，都來自於海口的一個重要動員。



居仁坊社區歷史悠久，是海口老城主要街區之一，但卻因為年久失修，存在著街區路面不平，夜晚光照不足，雜物亂堆亂放等問題。2015年海口啟動“雙創”，即創建“全國文明城市和國家衛生城市”，居仁坊這個有著300多年歷史的老街區率先啟動改造，成為海口市老舊街巷改造的標杆。



居仁坊在改造時堅持“量體裁衣，修舊如舊”。為了還原老城區的面貌，居仁坊社區的地磚一律不鋪水泥，而是使用火山石。社區內還留有建於清朝的關帝廟、太陽太陰廟，以及民國時期國民政府發動社會力量捐資建設的中山紀念堂。



現在的居仁坊保留了老海口的文化符號和歷史文脈。正如居仁坊社區黨支部書記、居委會主任謝榮花所期待的那樣，“要讓那些老華僑們回來還要找到鄉愁”。



時逢海南省辦經濟特區30周年，國務院新聞辦公室組織媒體赴海口、瓊海、萬寧、三亞，從政府運作、醫療健康產業、特色農業、會展業、旅遊產業、教育等多角度了解海南30年來的發展成果。



