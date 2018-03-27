日大學生遠離核能趨勢導致行業形勢日益嚴峻

中評社香港3月27日電／福島核事故後，對核電的不信任感高漲，日本學生中掀起遠離核能的勢頭。據文部科學省介紹，在事故前的2010年度，大學核能相關學科入學學生為317人。但是事故發生後學生人數轉而減少，在2017年度降至249人。



共同社消息，與核能相關的產業界形勢越來越嚴峻。東芝在美國的核電業務遭遇巨額虧損的問題曝光，因陷入經營危機從海外核電業務撤退。原本已敲定由日企獲得訂單的越南核電站建設也打了水漂，安倍政府視作經濟增長戰略之一的核電出口並未按構想得到推進。



找工作的學生也對該行業的前景很敏感。據日本原子能產業協會稱，參加核電相關企業招聘宣講會的學生在2010年度約為1900人，2011年度驟減至500人。之後也沒有回升，始終維持在400人左右。文科省幹部稱:“學習機械和化學的專業應用範圍廣的學生紛紛遠離。”



另一方面，日本如今迎來了核反應堆報廢的時代。核事故發生至今過去7年的福島第一核電站日均約有4500人進行反應堆報廢作業。取出熔落核燃料（燃料碎片）和持續增加的污水對策等課題堆積如山，距離完成報廢作業據稱需要三四十年時間。



老化的核電機組反應堆報廢也接連不斷，包括福島第一核電站6個機組在內，全國18座商用反應堆決定報廢。有關作業預計需要眾多人才。重啟的核電機組也在逐漸增加。安全運轉誰來負責？新增設和報廢方面的人才夠不夠？教育第一線持續進行摸索。