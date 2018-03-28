林萱語中評：兩岸人才流動與合作已跨越傳統

台南應用科技大學時尚設計系主任林萱。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月28日電（記者 趙家麟）台南應用科技大學時尚設計系主任林萱27日接受中評社訪問表示，大陸市場渴望設計人才，吸引了不少台灣設計師前往發展，但台灣年輕人即使知道設計產業已面臨國際化的競爭，不想離開台灣確是普遍現象；另一方面，地球村網路時代，兩岸人才流動與產業合作已經超越了傳統的界線。



台南應用科大時尚設計系是全台首創有：袋包、鞋靴、梭織及傢飾品設計的科系，除了專業課程還有相關學程搭配業師授課。系主任林萱是成功大學工業設計學系研究所博士，目前兼商品設計系副教授，專長與課設課程有商品設計、互動設計、設計概論、時尚商品設計等。



文創設計產業是大陸對台青招手的重點產業，許多台灣設計師也西進發展，林萱認為，設計產業在兩岸，還是可以有相輔相成的關係。有人西進，也有人有機會在台灣做大陸廠商的設計工作，兩岸人才的流動與產業的合作，已經超越了傳統的界線。



他表示，南應大時尚設計發展的方向以鞋、靴、袋、包等軟性材質為主，這方面的人才，在目前的台灣是欠缺的。但另一方面也可以看到，國際知名品牌如耐吉、愛迪達等相關的工藝、皮革的設計師本部都設在母公司的外國。



林萱表示，培育新一代的設計師，除了專業之外，也必須要有國際觀，因為，很可能未來的就業市場不會在台灣，這是很現實的問題。現在是地球村，競爭對手不再只是台灣的同學、同業，也不僅只是大陸。



他指出，南應大設計相關科系畢業生，已經有好幾人到大陸工作，也有到越南工作的；據他所知，工作待遇都不錯，反映出大陸及一些外國都渴望這方面的人才。這是台灣的軟實力，只要保持創造力，就不必害怕畢業後沒有工作。



但林萱也提到，雖然有些設計師願意向外發展，但在台灣普遍存在一個現象是，許多學生不太願意離開。他就曾經碰過帶著學生參訪時，廠商直接反映，到越南設廠卻很難找到台灣設計師願前往工作的，建議校方培育越南籍人才，未來回到越南、進入台資企業工作。



面對大陸市場的龐大商機，以及各省市陸續出台許多獎勵台灣青年前往就業、創業的政策措施，如何看待台灣設計師西進的趨勢？林萱從兩岸合作與個人意願來看：



第一，最近就有大陸的廠商，加工的部分在大陸，但在台灣有設計公司，直接找學校洽詢，希望針對該公司的需求培育並提供人才。這是大陸業者主動連絡，可以看成是兩岸在設計產業領域的合作、相輔相成的關係。人才流動與產業合作已經超越了傳統的界線。



第二，網路時代，地球村的人才流動同時面臨到國際化的競爭。不管是在待在台灣或前進大陸，其實已經是國際化的市場；我們鼓勵年輕人要走出去，但關鍵還是要看個人意願，同時必須體認到，未來的工作很可能不在台灣，即使不想離開的人，也要面對大陸、國際的競爭。