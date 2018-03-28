周繼祥與邱垂正不說話　國共論壇？

海基會董監事聯席會議，國民黨大陸事務部主任周繼祥（左）坐在陸委會副主委邱垂正（右）旁邊，兩人始終沒有互動。（中評社 倪鴻祥攝） 海基會新董事長張小月主持會議時，周繼祥已經提前走人。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北3月28日電（記者 倪鴻祥）海基會27日下午舉行第十屆董監事第二次聯席會議，前陸委會主委張小月轉任海基會董事長，代表中國國民黨董事席次的大陸事務部主任周繼祥遲到早退，坐在陸委會副主委邱垂正旁邊皺著眉頭沉默不語，兩人毫無互動，引發外界關注國共論壇籌辦的進度，以及黨主席吳敦義能否成行。



海基會昨天下午董監事聯席會議有多人未到，包括擔任監事的“行政院秘書長”卓榮泰，擔任董事的華航董事長何煖軒、外貿協會董事長黃志芳、代表親民黨董事席次的台北市議員黃珊珊等人都未出席。



代表國民黨的周繼祥姍姍來遲，在海基會前董事長田弘茂主持會議致詞時才進場，而且正好坐在擔任監事的陸委會副主委邱垂正旁邊，但周繼祥只和坐在對面的台灣商會聯合總會理事長張平沼、華南金控副董事長林明成點頭致意，其餘時間緊皺眉頭不發一語，低頭看書面資料，完全沒有轉頭看邱垂正，兩人也沒任何互動。



當人事案通過張小月新任海基會董事長後，周繼祥沒有逗留，立即起身走人，反而引起媒體關注國共論壇籌辦的進度，以及黨主席吳敦義能否成行。



周繼祥3月11日表示，4月下旬可望舉行兩岸國共論壇、朝吳敦義帶隊參加方向規劃，沒有其他備案，此後就沒有下文。有關國共兩黨何時共同宣布？吳敦義是否已依規定向“總統府”申請？如果吳未獲同意赴大陸，又有何備案？吳又曾說過如果空手而回何必去？其中處處充滿玄機，而且經過半個月國民黨完全沒有新說法，不免引人關注。

