劉鶴在金融管理部門調研

中評社北京3月27日電／中央政治局委員、國務院副總理劉鶴3月27日在金融管理部門調研時強調，金融系統要認真學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立“四個意識”，增強“四個自信”，更加自覺地在思想上政治上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，認真做好金融改革發展穩定各項工作。



新華社報道，在分別聽取人民銀行、銀行保險監督管理委員會、證監會匯報後，劉鶴指出，黨中央、國務院對金融工作高度重視，國際金融危機以來，面對複雜嚴峻的國際形勢和困難挑戰，金融系統做了大量卓有成效的工作，守住了不發生系統性金融風險的底線，成績來之不易，值得充分肯定。



劉鶴指出，打好防範化解金融風險攻堅戰是當前金融工作的重中之重，要加強國務院金融穩定發展委員會的統籌協調作用，把握好節奏和力度，促進金融穩定健康發展。要堅持以供給側結構性改革為主線，切實提高金融服務實體經濟水準。要保持貨幣政策穩健中性，疏通貨幣政策傳導機制，保持流動性合理穩定。要平穩有序推進機構改革工作，加快銀行保險監管職責調整，增強綜合監管能力。要完善多層次資本市場體系，提高上市公司品質，促進資本市場健康發展。要以改革開放四十週年為契機，以更大力度、更實舉措，按照市場化方向深化金融改革開放。中央已經明確的改革開放舉措，要抓緊落實到位。



劉鶴強調，要堅定不移落實全面從嚴治黨各項要求，抓好黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，為做好金融工作提供堅強政治保障。金融系統要切實轉變工作作風，提倡講短話、開短會、寫短文，提升專業能力，提高辦事效率，真抓實幹，努力開創金融工作新局面。