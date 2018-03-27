日執政黨內部要求對森友問題展開外部調查

中評社香港3月27日電／圍繞“森友學園”相關審批文件篡改問題的日本財務省內部調查在弄清篡改指示系統和動機等核心問題方面依然沒有預期。該省幹部反復表示，在大阪地方檢察廳的搜查有眉目之前難以彙總調查結果，還否定發佈中期報告。對此，執政黨內部也已開始議論由專家等第三方展開外部調查的必要性。



共同社消息，財務省在本月12日承認改寫文件後，以官房長、首席監察官為中心對職員持續進行詢問。理財局長太田充在26日的國會答辯中介紹稱，關於電子審批文件已掌握進行篡改的人物，但對於指示篡改的人，現階段未能鎖定。



如果率先公佈財務省內部調查結果，出現與地檢搜查不一致的情況，就可能進一步折損對財務省的信任。由於調查結果直接關係到對職員的處分，對安倍政權的影響也較大，因此正在慎重看清局勢，也存在這方面的因素。



另一方面，要求早日弄清全貌的輿論呼聲較強。“若急躁地給出答案可能會造成進一步質疑”（財務相麻生太郎語），另一方面若調查拖延“會讓國民認為還有所隱瞞”，面臨兩難境地。



有意見以內部調查有限度為由，主張有必要由第三方展開客觀調查。自民黨代理政務調查會長山本一太在25日的NHK節目中表示考慮設置第三方機構。公明黨參院政策審議會長山本香苗也予以贊同。