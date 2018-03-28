中評關注：陳水扁指點江山　蔡英文怎辦？

中評社台北3月28日電（記者 黃筱筠）扁子陳致中今年底將參選高雄市議員，靠著父親陳水扁的效應，在該選區初選民調奪冠。扁又藉著在通訊軟體與支持者，或是黨內政治人物保持著聯繫，以“新勇哥物語”之名寫文章，昨晚最新版本已經到第57篇，評論民進黨主席蔡英文的提名問題。



陳水扁在文章中點出雙北的選情，並認為選舉應該要一鼓作氣，再而衰，三而竭。陳水扁不只寫文章批蔡政府的官員、甚至蔡英文，陳致中選情也很有策略的拉抬。扁除了嗆“法務部”要出席陳致中造勢場合外，5月份又要出席凱達格蘭學校的募款餐會，又嗆聲要上台致詞。



陳水扁目前狀態是“保外就醫”，但卻常常嗆“法務部”，這對蔡政府來說，是一種困擾，蔡不處理、放任扁效應持續發酵，對年底選舉會不會有傷？是否會讓人覺得蔡政府沒魄力處理扁的問題。



陳水扁在“新勇哥物語”說，如果台北市長選舉，層峰已經答應要跟柯P 合作，不再推出人選，那就明講，否則對“立委”姚文智等黨內同志不太公平。至於新北市長選舉，是要推“三太子”，還是徵召“王爺公”，也應該早日做出決定，不然“立委”吳秉叡怎麼選下去？



陳水扁批評，政黨要有自己的主體性，而且選舉要提早準備。不推或遲不提人選，都是很奇怪的事情。選舉能贏最好，贏不了也沒關係，當做為黨為“國”培育人才也很好啊！何況選舉沒有穩贏的，當然也沒有一定輸的。沒拼看看怎麼知道？



陳水扁又說，他自己是43歲做台北市長，謝長廷出任高雄市長也不過52歲。蘇貞昌當選台北縣長只有50歲。姚文智現年53歲，吳秉叡也有52歲，都不年輕了。為什麼不給機會？



陳水扁說，天底下沒有不可能的事，多點冒險犯難的賭性精神，切忌優柔寡斷貽誤軍機。“完全執政的民進黨怎麼啦？”