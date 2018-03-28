苗栗聯合大學與北京師範大學書法交流，苗栗副縣長鄧桂菊（右）代表感謝。（照片：苗栗縣政府提供） 中評社苗栗3月28日電（記者 黃文杰）位於北京師範大學書法教師班來台交流，選擇到苗栗聯合大學八甲校區蓮荷藝文空間辦理作品首展，27日中午舉行書藝文流茶會及書法講座，苗栗縣副縣長鄧桂菊代表縣長徐耀昌致詞，希望兩地書法家能夠持續交流，弘揚中國傳統書法。



北京師範大學繼續教育與教師培訓學院，在2011年由書法學教授倪文東開辦大陸書法教師研修班，迄今已邁入第6屆，共計招生260餘人。



此次經由聯大藝術中心諮詢委員郭香玲引薦，在聯大八甲校區蓮荷藝文空間率先舉辦北京師範大學書法教師班師生作品展，展出15位書法老師、71位歷屆學員書法作品。



兩岸書藝交流茶會及書法講座，北京師範大學書法教授倪文東與50餘人參訪團應邀參加，這是北京師範大學書法教師班首度來台進行交流，也是兩岸兩校重要藝文交流盛會。



苗栗縣副縣長鄧桂菊首先感謝，倪文東教授與書法家們展出精湛的書法作品，也表示苗栗文風鼎盛，目前書法類型社團包括苗栗縣書法協會、正鋒書道會、文硯書畫協會等，都努力的在傳承、發揚中國傳統書法，希望兩岸書法家能夠持續交流，弘揚極具特色的書法。



北京師範大學倪文東教授除現場揮毫外，並贈送副縣長書法作品，同時贈送聯大書冊典藏，副縣長鄧桂菊回贈紀念品，聯大副校長柳文成亦頒贈典藏證書與參展證書。