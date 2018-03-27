波爾頓任國安顧問　卡特：特朗普最糟決策

中評社香港3月27日電／美國前總統卡特(Jimmy Carter)在預定27日播出的訪問中表示，特朗普總統任命波爾頓(John Bolton)出任國家安全顧問，是特朗普迄今“最為糟糕”的一項決定。



中央社據“哈芬登郵報”(HuffPost)報道，現年93歲的卡特在美國哥倫比亞廣播公司“今晨”(CBS This Morning)新聞節目中說：“我一直關切他的某些決定，我認為他最近有關國家安全顧問的任命非常不明智，我認為任命波爾頓是他犯下的最糟糕錯誤。”



哥倫比亞廣播公司26日提前公布的訪談摘要，並未包括卡特認定特朗普失策的理由。



特朗普22日任命前美國駐聯合國大使波爾頓出任國家安全顧問，波爾頓在外交政策上以立場強硬聞名。



波爾頓曾強烈主張發動伊拉克戰爭，並為此宣傳錯誤的理由，損及美國外交政策的聲譽。他不斷呼籲轟炸伊朗和朝鮮，並且公開支持反穆斯林的仇恨團體。



波爾頓預定4月9日上任，成為特朗普政府第三位國家安全顧問。現任國家安全顧問麥馬斯特(H. R. McMaster)一再在意見上和特朗普發生衝突，以致遭到撤換。



卡特過去始終對特朗普表達某種程度的支持。卡特在上週末哥倫比亞廣播公司(CBS)“週日晨間”(Sunday Morning)節目中，論及特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查特朗普競選涉嫌勾結俄羅斯一案時表示，他希望特朗普能夠做完任期。



卡特說：“我偏好他不會被彈劾，而能做完任期，因為我認為他想把事情做好。如果能夠，我樂於協助他。我相信他適用無罪推定原則。”



卡特也批評媒體對特朗普過於嚴苛。