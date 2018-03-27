佐川在國會反復拒絕作證　森友問題仍迷霧重重

中評社香港3月27日電／日本眾院預算委員會27日下午圍繞有關學校法人“森友學園”的財務省審批文件遭篡改問題對前國稅廳長官佐川宣壽進行了證人傳喚。佐川始終以“恐怕受到刑事起訴”為由拒絕作證。弄清篡改經過、動機以及指示系統等核心部分的工作沒有進展。關於擔任財務省理財局長的去年國會答辯稱廢棄與學園的磋商記錄一事，佐川承認行事草率並致歉。



共同社消息，在野黨方面指出為查明真相需要對首相安倍晉三夫人昭惠進行傳喚。政府、執政黨的態度是不需要。



佐川在確認篡改前文件中有關昭惠夫人的記述方面也拒絕作證。他在證人傳喚中稱：“沒有回答以怎樣的原委何人進行了指示，因此（真相）並不清楚。這應該是法院、司法（的判斷）。”



關於自己作證稱圍繞國有土地租賃及買賣與學園簽合同過程中沒有安倍及其夫人的影響，佐川說明稱向財務省相關職員“沒有全部進行逐一確認”。對於是否對安倍等進行揣度，他表示“這是每個人的內心的事，不能說”，避免明確表態。



關於廢棄磋商記錄的答辯，佐川道歉稱：“由於向理財局確認了財務省文件管理規則，就這樣答辯了。十分抱歉。”



佐川就與學園的合同主張稱“現在也認為是恰當的”。關於成為降價約8億日元（約合人民幣4700萬元）根據的垃圾清理費用，佐川表示“我認為國土交通省大阪航空局恰當地進行了估算”。他還稱，在森友問題上與土地交易磋商時擔任財務省理財局長的迫田英典“沒有任何工作交接”。



佐川明確表示篡改是“當時擔任理財局長的我的重大責任”。不過關於現任理財局長太田充答辯稱佐川參與篡改程度大一事，他僅表示“我不清楚財務省的調查內容，無法評論”。



關於近畿財務局男性職員自殺，佐川表示“完全不了解去世經過等”，另一方面就職員留下寫著在上司指示下“被要求改寫”的筆記一事，他稱“如果是這樣，那很抱歉”。佐川同時表示接受證人傳喚之際，自己以及進行協助的律師沒有與政府及執政黨相關人士接觸。