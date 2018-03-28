快評：台灣要發生大事？取決於美方和蔡當局

中評社快評／“台灣旅行法”主要推手、美國聯邦眾議院外交事務委員會主席羅伊斯近日訪台，27日與蔡英文會面。近期美國又對中國大陸大打“台灣牌”，步步進逼；蔡當局則進一步強化“聯美抗陸”政策，無視各方警告。



國台辦主任劉結一27日指出，美方打“台灣牌”傷害的是全體中國人民，也包括傷害台灣同胞的利益，這是“對台灣同胞的愚弄”，最終都會是徒勞的。



民進黨“立委”郭正亮近日研判，對於特朗普打出的“台灣牌”，北京一定會對應，4月到6月台灣很可能會發生大事。有說郭正亮是“民進黨內難得的明白人”，可惜他的預言或警告不獲蔡當局重視。



4月到6月台灣是否真的會發生大事，取決於美方、取決蔡當局。大陸的紅線很清楚，台灣不得舉行“獨立公投”，不得讓美艦泊台、蔡英文不得官式訪美。除此之外，也有一些事會刺激台海局勢緊張，比如美台軍售，美台更高層級官員互訪等。而以目前的形勢研判，美台新的更多的挑釁大陸的動作，是可能發生的。



蔡英文昨天會晤羅伊斯時稱，“未來台灣將跟美國行政部門保持密切聯繫，促進更多互訪交流，發展更堅實的合作夥伴關係。”蔡當局不理會警告，執迷“台灣牌”，繼續對兩岸關係“拆房毀田”，其結果必是逼使大陸採取更多、更大的政治、外交、軍事等反制動作。事實上，大陸對台“武統”的準備已經在路上，為勢所逼，不得不然。