福建台辦鍾志剛一行訪兩岸和平發展聯合總會

3月27日上午，福建省台辦副主任鍾志剛（前左三）一行拜會香港兩岸和平發展聯合總會，圖為與會者合影。（中評社圖） 中評社香港3月28日電（記者 鄭漢龍）福建省台辦副主任鍾志剛、處長林元貴、副處長游麗斌、主任科元程瀟坦一行，3月27日上午拜會了香港的兩岸和平發展聯合總會，并與總會高層座談交流。



兩岸和平發展聯合總會執行會長吳天賜首先對來賓表示熱烈的歡迎，接著介紹了和發總會的由來與發展。會長林廣兆就未來如何推動兩岸關係和平發展、加強與福建的交流互動等談了看法。總會理事長蘇永安、常務副會長陳金烈、副會長沈墨同、總幹事黃宏、常務副秘書長方平及李毅立等也參加了座談。



鍾志剛除了介紹福建的對台工作情況，尤其是先行先試落實惠台政策的情況，也對兩岸和平發展聯合總會多年來積極致力推動兩岸關係和平發展表示敬佩，歡迎總會組團到福建交流考察，福建省台辦愿意提供必要的協助。



兩岸和平發展聯合總會，由香港一群關心兩岸關係發展的熱情人士於2007年創立，其前身為香港“孫中山文教基金會”之下的“兩岸和平發展促進委員會”。主要宗旨是：團結海內外華裔人士，共同推動兩岸的經濟和文化交流；弘揚孫中山先生思想，振興中華，實現中華民族的偉大復興與統一；舉辦兩岸四地各類型的交流及參訪活動，與目標和性質相近的各地民間或半官方團體合作，共同推動兩岸的良性互動，促進兩岸的和平與發展。

