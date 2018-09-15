栗戰書分別會見委內瑞拉總統、烏拉圭副總統

中評社北京9月15日電／全國人大常委會委員長栗戰書14日在人民大會堂分別會見委內瑞拉總統馬杜羅和烏拉圭副總統、國會主席兼參議長托波蘭斯基。



在會見馬杜羅時，栗戰書表示，中委是跨越大洋的真誠朋友、共同發展的戰略夥伴。在習近平主席和總統先生共同引領下，兩國政治上高度互信，國際事務中相互支持，務實合作成果豐碩。中方堅定支持委內瑞拉人民捍衛國家主權、民族尊嚴和發展權利，支持委內瑞拉走符合自身國情的發展道路，願同委方積極落實兩國元首重要共識，用好政治互信水平高、經濟互補性強的優勢，推動兩國全面戰略夥伴關係再上新台階，共同推動建設新型國際關係、構建人類命運共同體。



馬杜羅表示，委中是親密朋友，兩國真誠友好、相互信任、平等相待、優勢互補。我此訪就是要和習近平主席共同規劃兩國關係的未來，深化務實合作，將兩國關係提升到更高水平。



在會見托波蘭斯基時，栗戰書表示，自2016年習近平主席和巴斯克斯總統共同宣布建立中烏戰略夥伴關係以來，中烏關係步入歷史最好時期，烏方在南方共同市場國家中率先同中方簽署共建“一帶一路”諒解備忘錄，兩國關係發展面臨新的機遇。面對複雜多變的國際形勢，中烏、中拉要深化在農業、貿易、旅遊、體育等領域合作，共謀發展，共同維護多邊主義和自由貿易體制，共同維護發展中國家共同利益。中國全國人大願同烏拉圭國會加強友好往來，開展治國理政經驗交流互鑒。



托波蘭斯基表示，烏中關係發展對烏至關重要。願積極參與“一帶一路”建設，深化各領域合作，不斷推進兩國關係發展。



張春賢參加上述會見。



來源：新華網