陳淳斌：大陸愈發展　民進黨壓力愈大

嘉義大學教育政策與發展研究所兼任教授陳淳斌。（中評社資料照） 中評社嘉義3月6日電（記者 趙家麟）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜啟動市府兩岸小組，並將在22日28日赴港、澳、深圳、廈門參訪。嘉義大學教育政策與發展研究所兼任教授陳淳斌接受中評社訪問表示，如果韓是為了拚經濟且做出績效，不是去簽兩岸政治協議，蔡政府陸委會還要技術性出手卡關，恐怕只會引起民眾的反彈、反感。



陳淳斌強調，人民的看法是貨賣得出去、人進得來最重要，能夠賺錢、發展經濟，即使是“政治訂單”又如何？再者，兩岸形勢消長，大陸愈發展，民進黨政府壓力愈大，民進黨和大陸繼續對立下去，還有多少選擇？台灣還有多少籌碼繼續內耗？他認為，從兩岸形勢發展來看，時間並不站在台灣這一邊。



陳淳斌，台灣大學“國家發展研究所”法學博士，主要資歷有嘉義大學公共政策研究所專任教授、教育政策與發展研究所兼任教授，“國家政策研究基金會”特約研究員，研究專長包括兩岸關係、大陸基層政權與地方治理、立法控制與監督等。



陳淳斌向中評社表示，“行政院”陸委會對韓國瑜推動兩岸城市交流不應阻擾、也沒有理由阻擾，其一，地方政府設兩岸小組的架構，在陳菊任高雄市長時代、在民進黨執政的地方政府早就有了，這並不是新的組織，綠營縣市的兩岸小組這幾年來只是形式存在、幾乎談不上功能，藍營縣市比較熱衷於兩岸交流。



陳淳斌進一步說，台北和上海從2010年開始，前前後後也簽了約30項合作備忘錄，內容包括文化、環保、經貿等等。“2018年台北上海雙城論壇”又新簽了3項，包括“台北市與上海市青少年運動員培養交流合作備忘錄”、“台北市大同區與上海市嘉定區交流合作備忘錄”、“財團法人台北市文化基金會台北市電影委員會與上海市廣播影視製作業行業協會交流合作備忘錄”等體育、社區交流和影視交流的備忘錄。



陳淳斌說，縣市首長是民選產生，有民意基礎，兩岸交流推動醫療、觀光、青年、體育、陸客等，一直都有，特別是農漁產銷往大陸，也不是壞事，縣市長自然會有拿捏，也不至踩到中央底線。如果陸委會若有太多的阻擾，勢必引發民意的反感，這是蔡政府要考慮的。



他認為，到目前為止，比較有爭議的應該是韓國瑜呼籲放寬陸資投資台灣房地產這一項。雖然陸資開放來台投資房地產，在現有的法令就已經開放，但規範限制相對嚴格，民進黨政府對這一點還是有很大的疑慮。



陳淳斌表示，韓國瑜啟動了高雄市政府兩岸小組，也馬上就安排要訪問大陸幾個城市，如果是為了拚經濟，不是去簽兩岸政治協議，蔡政府陸委會還要出手技術性卡關，恐怕只會引起民眾的反彈、反感。



至於韓國瑜跨出兩岸城市交流的步伐、推動經貿發展，是否對南台灣民進黨執政縣市帶來壓力？陳淳斌向中評社表示，韓國瑜的兩岸經濟牌會慢慢做出績效，還會起到兩岸和平紅利的示範作用，綠營縣市雖多少會有壓力，但主客觀形勢上還不致跟進，主要原因有二：



第一，藍綠陣營在兩岸政策上最大差異是“九二共識”。民進黨中央到地方都不承認有“九二共識”，大致而言，不希望與大陸有太多交流接觸，至少不主動去推；在核心的政治思維上，甚至把藍軍縣市的兩岸經貿交流視為親中、賣台、政治訂單，視大陸對台的一切交流都是有政治目的的。



第二，大陸對台政策也是以“九二共識”為基礎，藍營執政縣市沒有問題，無黨籍的台北市長柯文哲強調“兩岸一家親”對大陸、兩岸關係持友善態度，都可以交往、交流；相對的，對於綠營不承認九二共識、把兩岸經貿交流打成政治訂單的綠營縣市政府，大陸官方對沒有善意的綠營執政縣市，也沒有交流意願。陸客遊台，也比較喜歡去對兩岸關係友善的城市，這都是很明顯的。