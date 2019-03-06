綠議員郭建盟再三叮嚀韓　別被以經促統

民進黨高雄市議員郭建盟。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄3月6日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日舉行任內首次兩岸工作小組會議，民進黨高雄市議員郭建盟5日接受中評社訪問表示，共同訴求當然是“希望高雄市好”，但是如何避免被“以經促統”的情況，以及陸客不來的前車之鑑，都有待考驗其智慧。



高雄市議會民進黨有25席，其中有6位列席4日舉行的市府兩岸工作小組會議，包括陳致中、黃文益、林智鴻、韓賜村、黃秋瑛、李雅慧等，郭建盟未出席但也提出書面資料，與其他黨員一起呼籲韓國瑜跟對岸進行任何形式的協議必須根據“兩岸人民關係條例”5之1條規定，須事先得到陸委會授權。



郭建盟曾任陳菊市長辦公室副主任、高雄市政府民政局主任秘書，現任高雄市議員。



郭建盟指出，共同訴求當然是“希望高雄市好”，能在經濟面確實做改善，但台灣能開放的去追求經濟成長，背後是有民主機制做後盾。在這個前提下，不能跨越這條政治的紅線，因為兩岸人民關係條例很明確的限制不能以任何形式簽署協議，一旦踩到紅線很多事情都會複雜化。對藍營、綠營在政治面都會引起效應，會衝擊高雄希望全力衝經濟的原意。所以希望前提上提醒市府兩岸小組，任何的經濟推動及農產合作過程裡面，都必須得到授權，避免觸犯5之1條或79條的罰則及刑事責任。



郭建盟認為，3年前兩岸政治情勢變化，重創高雄對陸客經濟的投資，不管飯店、遊覽車、旅宿各業者都因陸客喊卡受到影響，雖然韓國瑜市長在政治上有一定的態度，中國短時間不會有太大變化，但還是要得注意中國經濟成長有趨緩趨勢，陸客消費或內需不像過去一樣強，因此在推展陸客經濟時一定要記取前車之鑑，不管是陸客來的過程或任何投資都一定要分散風險，不要把太多雞蛋放在同一個籃子裡。



郭建盟說，要把陸客帶進來的投資報酬率最大化，希望重點放在“回訪率”，就是再來台灣玩的陸客。依這幾年統計，自由行比率相當高，有達到25%，團客只有3%，依韓市長的政策來看，不是鎖定在一條龍，是希望帶動整體經濟，所以建議一定要注意陸客的質與量並重，讓高雄陸客經濟能夠長長遠遠。

