中評關注：柯P悄悄吸納政二代　藍綠通吃

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月6日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲用4年時間培植“柯家軍”，藍綠都有政二代投入柯麾下。包括民進黨英系“立委”陳明文之子陳冠廷、國民黨前“立委”李嘉進之子李縉穎，台灣民意基金會董事長游盈隆之子游思遠也加入北市府，這群政二代在柯家軍扮演的角色，值得觀察。



柯文哲在沒有政黨奧援下，人事佈局海納百川，廣為吸納藍綠陣營外圍的意見領袖，包括民進黨故主席黃信介家族的前市議員黃向羣擔任台北農產運銷公司董事長、之前拍片挺民進黨陳其邁角逐高雄市長的小野回鍋文化基金會董事長、前民國黨市議員徐世勳敗選後，扛下北市府“客委會主委”的擔子等。



這些跡象都顯示出，柯文哲運用了第一任4年的時間培植團隊，柯改變政治文化理念，也吸引跨黨派的政二代投入麾下，包括原台聯黨的無黨籍市議員陳建銘女兒陳思宇以“柯家軍”角色出馬競選台北市“立委”補選敗北，柯在勝選後也任用陳明文之子陳冠廷擔任市府副發言人一職。過去陳冠廷是英系台灣世代教育基金會副執行長，主要負責台灣參與國際外交事宜，其中關係不言可喻。



柯文哲在選後組織的國際政經戰情室，主責國際事務與政治情勢分析，成員除了陳冠廷外，也包括市府秘書處主任研究員李縉穎等人。李縉穎的父親李嘉進是馬政府時代主導台日運作的前亞東關係協會會長，與李登輝關係良好；柯文哲日前到翠山莊會見李登輝時，就是由李縉穎陪同的。



近日更傳出曾角逐民進黨主席的台灣民意基金會董事長游盈隆之子游思遠也在北市府任職。柯的市府小“內閣”團隊也重用綠營人士，包括都市發展局長黃景茂、地政局長張治祥是來自前台中市長林佳龍團隊，社會局長陳雪慧來自新竹市長林智堅團隊等人，顯見柯文哲的人事佈局，是一步步把藍綠陣營的外圍意見領袖都吸納到自己麾下。



柯文哲的人事佈局並非沒道理，在藍綠兩大政黨競爭關係下，柯除了鞏固中間選民給自己的支持外，還需要拉攏淺藍、淺綠的支持，特別是柯文哲與蔡英文的泛綠支持者重疊性高，在蔡英文主攻統獨爭議、尋求深綠支持的當下，拉攏更多民進黨外圍意見領袖，確實是高招。而韓國瑜才剛上任高雄市長2個月，在此前是退出政壇10多年的人，並無培養“韓家軍”的動作，只能四處向黨內要角借將，欠下不少人情，相比之下，柯文哲至少贏了一步。



柯文哲與藍綠陣營的關係千絲萬縷，而柯文哲面對2020的態度也十分積極，包括對兩岸議題發言、3月訪美之旅、設立國際政經戰情室，未來柯文哲在藍綠陣營的人脈會否有助其2020一臂之力，還有待仔細觀察。