總理報告涉台部分亮點何在？李振廣答中評

李克強作《政府工作報告》（中評社圖片） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣日前就李克強總理所作《政府工作報告》中的涉台內容向中評社進行了解讀。他認為，2019年政府工作報告涉台部分的一個突出特點是，把“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神”列為今年政府對台工作的重中之重，反映了兩岸關係最新形勢下新時代中央對台工作的核心與重點。把“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神”寫入政府工作報告，加以推動和落實，應用於推進祖國統一進程的實踐，必將為今年的對台工作開創出一個嶄新的局面。



5日上午，十三屆全國人大二次會議開幕會在人民大會堂召開。國務院總理李克強作《政府工作報告》。在《政府工作报告》2019年政府工作任务部分，李克強總理宣示了2019年對台工作的大政方針，即“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅持一個中國原則和‘九二共識’，推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。堅決反對和遏制‘台獨’分裂圖謀和行徑，堅決維護國家主權和領土完整。深化兩岸融合發展，持續擴大兩岸經濟文化交流合作。兩岸同胞同根相系、同命相連，應攜手共創共享全體中國人的美好未來。”



李克強總理所作《政府工作報告》中的涉台內容含標點符號共有178字符。中共總書記、國家主席習近平《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神，首次列入政府報告。



北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣對這178字的內容進行了解讀。他指出，2019年《政府工作報告》中涉台部分的一個突出特點是，把“全面貫徹落實習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上重要講話精神”列為今年政府對台工作的重中之重，反映了兩岸關係最新形勢下新時代中央對台工作的核心與重點。

