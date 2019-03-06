李環答中評：總理報告涉港部分添新變化

中国现代国际关系研究院副研究员李环。（中评社资料图） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）中國現代國際關係研究院副研究員、博士李環日前接受中評社記者採訪，就5日上午李克強總理所作《政府工作報告》中涉港內容進行了解讀。李環指出，2019年《政府工作報告》的涉港部分既有不變也有變化。變化的部分在於“支持港澳抓住共建‘一帶一路’和粵港澳大灣區建設的機遇，更好地發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作”，明確指出了希望香港、澳門在“一帶一路”和粵港澳大灣區建設中發揮自身獨特優勢，促進自身發展的同時，為內地經濟增長貢獻力量。



5日上午，國務院總理李克強在《政府工作報告》2019年政府工作任務部分指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。支持港澳抓住共建“一帶一路”和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。我們堅信，香港、澳門定能與祖國內地同發展共進步、一定能保持長期繁榮穩定。



與2018年《政府工作報告》涉港內容相較，今年報告中的涉港內容少了21個字。2018年《政府工作報告》涉港部分指出，我們要繼續全面準確貫徹“一國兩制”方針，嚴格依照憲法和基本法辦事。全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政，大力發展經濟、持續改善民生、有序推進民主、促進社會和諧。支持香港、澳門融入國家發展大局，深化內地與港澳地區交流合作。我們堅信，香港、澳門一定能與祖國內地同發展、共繁榮。



對比兩年《政府工作報告》的涉港內容，李環指出，與去年的政府工作報告相比，今年涉港澳部分的字數有所壓縮，但仍保持四個方面的基本意涵。其中繼續全面準確貫徹“一國兩制”，嚴格按照憲法和基本法辦事，支持特區政府和行政長官依法施政，保持港澳的長期繁榮穩定，這些內容是政府工作報告的“標配”。



值得注意的是，今年《政府工作報告》涉港部分也有一定程度上的變化。李環認為，今年《政府工作報告》涉港內容變化的部分是“支持港澳抓住共建‘一帶一路’和粵港澳大灣區建設的機遇，更好地發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作”，明確指出了希望香港、澳門在“一帶一路”和粵港澳大灣區建設中發揮自身獨特優勢，促進自身發展的同時，為內地經濟增長貢獻力量。

